El arzobispo de Oviedo agradece a Barbón "el bien hacer de una difícil gestión" en la misa por las víctimas del COVID-19

Durante la homilía en la misa por las víctimas de la pandemia de coronavius que simultáneamente han celebrado en casi todas las catedrales de España y todas las parroquias de Asturias, el arzobispo ha apuntado la importancia de seguir trabajando frente a la COVID-19.

"Llega ahora el trabajo de seguir construyendo cada día nuestra historia inacabada, poniendo lo mejor de nosotros mismos, siendo responsables en lo personal y en lo comunitario, para favorecer que se pueda superar cuanto antes esta difícil prueba que se empeña en rebrotar", ha señalado ante los presentes, entre los que se encontraba el propio presidente asturiano, Adrián Barbón; la delegada del Gobierno, Delia Losa; y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

También acudieron, entre otros, el secretario segundo de la Mesa de la Cámara de la Junta General, Armando Fernández Bartolomé; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro; la fiscal superior del Principado, María Esther Fernández García; el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Soto-Jove Fernández; la portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Laura Pérez Macho; la portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Junta General, Alba Álvarez Núñez; la diputada del PP en la Junta General, Beatriz Polledo; y Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez, teniente coronel jefe del BIP 1/3 "San Quintín".

Asimismo, estuvieron presentes el jefe de la 14ª zona de la Guardia Civil de Asturias, Francisco Javier Almiñana Boluda; el presidente en funciones de la Cámara de Comerio de Oviedo, José Manuel Ferreira Diz; el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Alejandro Braña Vigil; y el decano de la Facultad 'Padre Ossó', José Antonio Prieto Saborit.

"NO ENTRAMOS EN LA BATALLA DE CIFRAS"

Monseñor Sanz Montes también ha tenido agradecimientos para los sanitarios, recordando los aplausos que la ciudadanía les dedicada cada día a las 20.00 horas. Y especial mención hizo para todas las personas que han fallecido durante la pandemia.

"No entramos nosotros en la batalla de cifras de quienes censuran el número de fallecidos o de quienes hacen de este cómputo una trama arrojadiza. Es triste mercadear con los muertos, mirando sólo la rentabilidad interesada del poder o el cálculo ante unas urnas vacías. Nosotros hoy estamos para otra cosa, y en la casa de Dios no cabe otro homenaje ante la muerte de un ser querido que el que siempre hacemos los cristianos: rezar a Dios pidiendo la salvación eterna, poner unas flores que expresen la gratitud por tanto recibido de ellos durante la vida, y avivar el recuerdo de sus palabras y ejemplos que han sembrado en nosotros la sabiduría", señaló durante la misa en la Catedral de Oviedo.

Asimismo, resaltó que la pandemia obligó a muchas familias a despedir a sus seres más amados "desde la distancia solitaria". "Cosas tan sencillas como una tierna caricia o un agradecido beso, la inocente mirada con la que contemplábamos una vida que ante nosotros se apagaba. Un dolor añadido que la COVID-19 nos ha impuesto con despecho: ver que nuestros seres más queridos por los lazos de familia y de amistad, morían en una tremenda soledad, dejándonos a nosotros solitarios en medio de un adiós así de desgarrador y desgarrado. Las lágrimas que vertimos secretamente, los gestos que no pudimos compartir, nos sumieron en un dolor grande que nos laceró el alma", apuntó.

Al respecto, animó a recordarles con gratitud. "En nuestro corazón quedan sus gestos y palabras", dijo, al tiempo que señaló que este domingo 26 de julio coincide con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los "abuelos" de Jesús.

GRACIAS A LAS PERSONAS MAYORES

"A las personas mayores dedico estas últimas palabras, como recuerdo emocionado hacia todas ellas que mayoritariamente han sufrido las consecuencias del zarpazo de la pandemia. Los ancianos no pierden su dignidad por llegar a esa edad avanzada, aunque no puedan ya producir lo que a través de una larga vida han entregado a mansalva. Con mucha alegría y gratitud miramos a los abuelos, que siguen sosteniendo en tantos sentidos aquello que permite que la familia siga unida, no pierda sus raíces humanas y cristianas, y representan la sabiduría de quien ha relativizado lo que es secundario, mientras que no renuncian a lo que de suyo es lo único importante cuando del amor, la vida, la fe, la paz, o la fidelidad se trata", dijo el arzobispo.

De este modo, Sanz Montes les dio las gracias "por tanta entrega generosa y gratuita, sincera y entera, por un amor que no ha caducado sino mejorado con el paso de los años". "Amigos y hermanos, Dios escucha siempre nuestras oraciones, nuestras lágrimas son su propio llanto y nuestro brindis es el suyo cuando las alegrías celebramos. El Señor os bendiga y que nuestra Madre la Santina os guarde", concluyó.