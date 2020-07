Igea advierte de que "existe una OPA hostil al régimen del 78" y que es Cs quien debe preservarlo

Con este mensaje publicado en su perfil de Twitter y que encabeza un hilo de otros seis tuits, Igea ha aprovechado reflexionar sobre la presencia de Cs en las instituciones, cuando se un año desde su entrada en el gobierno de Castilla y León.

Así, el político ha realizado un balance de este primer aniversario pero con la mirada puesta en el horizonte, según revela la foto que acompaña a la primera publicación, en la que Igea aparece de espaldas contemplando el paisaje desde el mirador del Duero en Toro (Zamora), una estampa que es, además, recurrente en sus redes sociales.

"Nuestro partido debe centrarse en preservar el sistema de pesos y contrapesos. Asegurar la transparencia, defender la libertad de prensa y garantizar la independencia de la justicia y los controladores. Existe una OPA hostil al régimen del 78. Nuestro partido debe garantizarlo", ha apuntado Igea al comienzo de este balance.

Asimismo, ha mostrado su inquietud por las prioridades del partido naranja, pues cree que debería preocuparse más por la fuga de votos que por la de cargos: "Los cargos solo siguen en su huida a los votantes. El transfuguismo que más me preocupa es el de nuestros votantes. Necesitamos un mensaje político estable para tener un electorado estable", ha aseverado.

Por otro lado, considera que la presencia de Cs en las instituciones "debe ser ejemplo de reformas reales, no de polémicas estériles" y que debe definirse por sus políticas, no por su contraposición a los otros partidos para evitar la política "contra intuitiva" y ser socios "fiables, no imprevisibles".

"Nuestro espacio es decisivo y por tanto es nuestra oportunidad para hacer política. Política no es solo comunicación, política es reforma. Los tiempos de crisis son tiempos de reformas. Estamos en el mejor momento para proponernos cambiar la realidad", ha agregado.

De igual modo, ha incidido en la importancia del mensaje, que, a su juicio, debe ir dirigido a la nación y no a los colectivos; pues "dirigirse a la sociedad de forma sectorial limita la fuerza del mensaje liberal" y "la libertad es, debe ser, un mensaje para todos".

Un mensaje que, según ha advertido, tampoco debe disgregarse, ya que si el partido se dirige a cada uno por separado perderá tanto su "esencia" como su "potencia".

"La política necesita tiempo y estabilidad. Tres años de reformas son mucho mejores que dos semanas de campaña", ha afirmado, al tiempo que ha abogado por utilizar su presencia en las instituciones Utilicemos nuestra presencia en las instituciones "mirando a largo" para salir de esta campaña "a corto".

"Empeñémonos en sumar, en integrar. La tolerancia, hacia fuera y hacia dentro, debe de ser nuestra seña de identidad", ha concluido.