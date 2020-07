Las mascarillas "serán nuestras compañeras bastante tiempo, es un hecho, hay que acostumbrarse y cumplir normas de uso"

Ante ello, ha asegurado, "lo importante es habituarnos a ellas" y "procurar seguir siempre las instrucciones de los fabricantes" porque cada mascarilla tiene "su duración" y sus "propias recomendaciones".

A pesar de que el calor o la incomodidad son dos de las cuestiones por las que los ciudadanos, a veces, se descuidan, la profesora de la UNIR recuerda que "son obligatorias" en casi toda España y junto al resto de medidas implantadas por Sanidad, todas ellas son "fundamentales" para evitar, en el máximo grado posible, el riesgo de contagio por coronavirus.

"El virus sigue entre nosotros", ha afirmado la profesora especialista en epidemiología del Máster en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria de UNIR, por lo tanto, y aunque haya habido una cierta relajación en las últimas semanas, "hay que ser conscientes del problema e intentar no correr riesgos" porque, en los últimos meses y en plena pandemia, "hemos conseguido mucho con el esfuerzo de todos" y ahora "no podemos tirarlo por la borda".

El coronavirus "nos está haciendo mucho daño y lo estamos sufriendo en nuestro día a día por ello no tenemos que bajar la guardia y tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser muy cautos porque nos seguimos jugando mucho", ha afirmado.

En el momento actual, ha continuado, "y tras los meses más duros de la pandemia" estamos viendo cómo "la detección precoz es fundamental para evitar que los contagios se disparen y romper la cadena en el menor tiempo posible" y "eso es en donde tenemos que seguir trabajando". Ahora "estamos viendo que el virus ataca más a los grupos más jóvenes y, desde luego, tenemos que evitar que de nuevo esta pandemia se centre en los más vulnerables. Esperemos que no ocurra pero como sociedad hemos de concienciarnos y seguir las medidas que nos indican".

BUEN USO DE LAS MASCARILLAS

La docente de la UNIR asegura que, aunque la mascarilla es fundamental para evitar contagios, lo importante es "usarla correctamente". Es decir, hacer buen uso de la misma, colocársela con cuidado y ajustada a la nariz, no cogerla por la parte frontal, no reutilizarla si no se indica lo contrario, cambiarla siempre que esté húmeda o mojada, tener higiene de manos a la hora de ponérnosla pero también al quitárnosla...

Poco a poco "estamos aprendiendo mucho de las mascarillas" y, aunque al principio "éramos reacios a usarlas, se ha visto que es una medida de gran ayuda".

A pesar de que, como reconoce, "es complicado un uso correcto", sobre todo, ahora en verano, "siempre hay que extremar las precauciones y conocer bien el tipo de mascarilla que llevamos". Para guardarla, ha explicado, "siempre es mejor hacerlo en una bolsa o en una caja".

De los tipos de mascarillas que más se utilizan hoy en día para protegernos del virus, López explica que las higiénicas están recomendadas para personas sanas y sin contacto con el coronavirus. También ha hablado de las quirúrgicas, diseñadas para proteger a quienes están alrededor del portador y, por último, de las autofiltrantes, equipos de protección individual y con muchas variedades: FFP1, FFP2 y FFP3.

Con respecto a cuál debemos usar, la experta cree bueno hablar con el farmacéutico para elegir la que mejor se adapte a uno. Sobre las higiénicas de tela, López recuerda que tienen que tener tres capas y son buenas para la población sana. Debe cubrir, como todas, boca, nariz y barbilla y a la hora de fabricarlas recomienda seguir los criterios expuestos por las autoridades sanitarias.

En este punto hay que recordar que el Ministerio de Industria publicó diferentes guías para la fabricación de mascarillas donde se facilitan ideas con diferentes materiales tanto reutilizables como no.

Además, indica, "hay vídeos y tutoriales para hacerlas pero siempre tienen que tener tres capas, la interna tiene que ser absorbente, la externa, resistente a líquidos y la intermedia es la que debe funcionar como filtro". Por su parte, si se compran hechas tiene que estar muy claro cuántas veces se pueden reutilizar o si se pueden lavar (a unos 70 grados sería lo ideal).

En las quirúrgicas, la experta de la UNIR explica que deben llevar el marcado CE porque eso significa que ha pasado la norma de producto sanitario.

Preferiblemente, recomienda, comprarlas "en farmacias o grandes centros comerciales que nos aportan garantía extra".

Finalmente, y con respecto a las mascarillas con protección respiratoria con válvula explica que "es mejor no usarlas" porque "no protegen a los demás". Aún así, indica, "si las utilizamos debemos colocarnos por encima una mascarilla quirúrgica ya que la válvula no filtra el aire exhalado de la persona que lo utiliza".

Todo ello "sin olvidar" el resto de las medidas que nos recomiendan desde Sanidad. Todas ellas ayudarán a que el virus, cada vez, se aleje más de nosotros. La higiene de manos, la distancia social y la detección precoz son "herramientas fundamentales" que deben continuar entre nosotros.