María Patiño corta la intervención de Christofer Guzmán en 'Sábado Deluxe': "Me da pereza que llames para esto"

Fani Carbajo fue la protagonista de la segunda entrevista de la noche en Sábado Deluxe. Tras salir de La casa fuerte, quiso explayarse sobre las acusaciones de prostitución, robo, intento de falsificación de firmas o infidelidades más allá de la que tuvo lugar en el programa que la dio a conocer, La isla de las tentaciones.

Tras negar todo aquello de lo que se había comentado sobre ella mientras se encontraba en el concurso sin convencer mucho a los colaboradores, asegurar que su boda con Christofer Guzmán sigue en pie y reconocer que había vetado a su hermana Rebeca en la gala, su futuro marido llamó al formato para echarle un cable.

Sin embargo, lejos de ayudar a esclarecer las informaciones de Carbajo, Guzmán se mostró esquivo y chulesco con los colaboradores; en especial cuando estos le preguntaron por la supuesta infidelidad que protagonizó. "Eso está en el vídeo de presentación de La isla de las tentaciones, que no lo buscáis porque os dará hasta pereza, y no pienso hablar de ello".

El testimonio apuntaba a que Guzmán fue desleal a Fani durante tres meses. Por otro lado, y según comentaron con la ayuda de Rafa Mora, también Fani habría sido infiel a Guzmán antes de participar en el reality de República Dominicana con un tal Abel, aunque Carbajo, siguiendo la estela de su novio, se negó a hablar de ello.

María Patiño corta la llamada de Christofer Guzmán

Finalmente, María Patiño se cansó de la actitud con la que estaba interviniendo Christofer, y decidió cortar la llamada: "Soy muy respetuosa y más con los invitados, pero lo que me da pereza realmente es que intentes entrar por teléfono para no decir nada, así que buenas noches, Christofer".

Christofer entra en directo para contestar a todos y habla sobre las infidelidades de Fani y Christofer. #laslucesdefanipic.twitter.com/k4EIMUAoJi — newstelevisivas (@newstelevisivas) July 25, 2020

Carbajo trató de justificar en ese momento a su pareja. "No sabía que iba a entrar. A lo mejor quería darme ánimo, yo qué sé, está en todo su derecho de no hablar si no quiere". Pero Patiño, que presenta Sábado Deluxe en sustitución de Jorge Javier Vázquez, también tuvo una pulla para la propia Fani.

Ocurrió justo después de que Carbajo comentara que la diferencia de su relación con otras es que la suya, al ser pública, era cuestionada por todo el mundo. "Llevo mucho tiempo en esto, y te aseguro que hay relaciones públicas que te crees", dictaminó la periodista.

Patiño se sumó así a comentarios como los de Miguel Frigenti o Kiko Matamoros, que aseguraron en varias ocasiones a lo largo del programa que nadie se creía el supuesto amor entre Christofer y Fani, que era una relación tóxica en la que Guzmán estaba a merced de su novia y que, si no consiguen vender la boda, venderán la ruptura.