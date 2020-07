El cambio en la cara de Kiko Matamoros que no pasa desapercibido en las redes: "No tengo ningún problema en contarlo"

Este sábado, Mila Ximénez regresó al plató de Sábado Deluxe para hablar de cómo se encontraba desde que, tras informar de que padecía cáncer de pulmón, se retirara de aquellos formatos en los que solía participar.

Sin embargo, hubo alguien que, desde el principio, le robó el protagonismo a la andaluza en redes: Kiko Matamoros. Y es que el colaborador apareció con un inusual aspecto que incluía los labios hinchados, la cara llena de marcas y, a mitad de la entrevista, sangre en la nariz.

En Twitter, los usuarios se apresuraron a hacer comparaciones entre él y todo tipo de personajes de ficción. Además, hicieron alusión a su nuera, Carla Barber, una conocida médica especializada en estética que, además, participó en Supervivientes y fue Miss Mundo 2011.

Tan abundantes fueron los comentarios al respecto que, rápidamente, "Kiko Matamoros" fue Trending Topic y María Patiño le pidió explicaciones al aludido, que se mostró muy sincero: "Le voy a dar una explicación a España. Esta tarde me he pinchado la cara y no he tenido tiempo ni de maquillarme, ha llegado el coche de producción y no se me hacía elegante hacerle esperar, por lo que he salido tal cual estaba".

Además, el novio de Marta López Álamo confirmó que Barber había sido la artífice del cambio. "Sí, ha sido Carla Barber, que el otro día nos fuimos a cenar y me dijo que me tenía que hacer algunas cosas en la cara". Ante las preguntas sobre qué retoques se había hecho, Matamoros contestó que se había puesto "ácido en la cara en general".

También leyó un comentario de una usuaria de la red social que le acusaba de inventarse su operación de vesícula, asegurando que la intervención tendría lugar el lunes. Tras esto, María Patiño hizo una reflexión sobre plataformas como Twitter: "Como nos ven como unos privilegiados, parece que se piensan que pueden arrastrarnos".

Kiko Matamoros llamando a su nuera para que le retoque un poco #Milabrazospic.twitter.com/ySaWsf9v1e — hijo del aire (@realityvipymas) July 25, 2020

Kiko Matamoros ya ha conocido a su nuera Carla Barber #milabrazospic.twitter.com/Ad7L0ejqE9 — El ganchito vengador🦉 (@Ganchito64) July 25, 2020

Kiko Matamoros no para de viajar en el tiempo #SABADODELUXEpic.twitter.com/n9xYF9EYIi — Emo RoydeX (@TheRoydeX) July 25, 2020

#kiko matamoros# sin todo el botox que se ha metido en la cara. pic.twitter.com/yqmMwVFC95 — samurr69 (@eneko6969) July 25, 2020

Me confirman que a Kiko Matamoros lo ha operado el cirujano de Camilo Sesto... pic.twitter.com/vmxf5edKTa — 🦋✨Athenea✨🦋 (@Sharo174) July 25, 2020

Hoy Kiko Matamoros está más guapo que nunca. #milabrazospic.twitter.com/sTdevHEti9 — REINA DEL HATE (@Reinadelhate) July 25, 2020

Última hora: el doctor que ha hecho la última operación a Kiko Matamoros acaba de ingresar en Alcalá Meco #milabrazospic.twitter.com/GCVjjCBOju — Julianconpenas (@julianconpenas) July 25, 2020

Kiko matamoros dentro de dos dias pic.twitter.com/gXifSDjfBQ — josh 💫 (@joshhemoji) July 25, 2020

Puede ser este el motivo de la cara de KiKo Matamoros? #milabrazospic.twitter.com/b7dffSTXuJ — Lolailo (@lactyferrin) July 25, 2020

Kiko Matamoros ya ha pasado por chapa y pintura con Carla Barber. Menudo desastrito de pinchazos.#milabrazospic.twitter.com/U07PNu3gep — REINA DEL HATE (@Reinadelhate) July 25, 2020

El cirujano de Kiko Matamoros llega a los estudios de @DeluxeSabado#milabrazospic.twitter.com/BjRR4rAY5m — CookieTriki (@cookietriki) July 25, 2020

Kiko matamoros ya tiene su muñeco de cera en el museo de cera de Madrid #milabrazospic.twitter.com/8VbChPFmW0 — Alejandro (@alelitooo) July 25, 2020

Kiko Matamoros en el coche de producción llegando a Telecinco.#milabrazospic.twitter.com/C2cRJVT8Eo — La Vaca Que Ríe (@LaVacaQueRiee) July 25, 2020

A tope con Kiko Matamoros para un nuevo remake de Viernes 13 ahora que se ha vuelto a enchufar botox. pic.twitter.com/FHtD0edUBD — CONDILOMA (@JRCONDILOMA) July 25, 2020

Kiko Matamoros mientras hablaba de los tuiteros pic.twitter.com/q2w6P8w3GW — Alvaro (@AlvaroCaceres82) July 25, 2020

Kiko Matamoros le ha hecho un bonito homenaje al Joker de Jack Nicholson.



Bueno, su cirujano / nueva nuera.#Milabrazospic.twitter.com/ieLfnZuZRO — Miss Kokoro (@KokoroMiss) July 25, 2020

seguirá mutando Kiko Matamoros durante esta noche??? 😱 pic.twitter.com/wbBeltf9hv — #undíaesundía (@un_dia_como_hoy) July 25, 2020

Esta noche no podre dormir por culpa de Kiko Matamoros. pic.twitter.com/GyRM9Yhxqk — alex_max (@AlexAvamax) July 25, 2020

Adam el de dark y Kiko Matamoros son la misma persona, tengo 0 dudas pic.twitter.com/jP0BalbQ3F — nay 🇮🇨 (@nayaraguillenn) July 20, 2020

Aquí el ser en el que ha mutado Kiko Matamoros... pic.twitter.com/0xvBCbuXXm — Manur421 (@urbgolf1971) July 25, 2020

Kiko matamoros recién llegado de fondo de bikini #milabrazospic.twitter.com/KYNmYiesEv — 🤯 (@soyeva___) July 25, 2020

¡OJO! ⚠️ Puede que estemos ante un milagro con Kiko Matamoros #milabrazospic.twitter.com/KHKmYKUMvv — ɹ o ʇ ɔ ī ʌ (@viictor_8) July 25, 2020

La transformación de Kiko Matamoros en Freezer está casi completa pic.twitter.com/xSAxUg6wW5 — Chiste Sebaceo 👉🏼🤯👈🏼 (@ChisteSebaceo) July 25, 2020

Kiko matamoros hoy en el Deluxe 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/BE4Z4gngkT — SantiG (@Secun71Guerra) July 25, 2020

Kiko Matamoros en el próximo Deluxe#milabrazospic.twitter.com/HA4d1yztpV — Rodri GS (@rodrigs91) July 25, 2020

Matamoros cada vez está más morado.. Madre mía que está mutando en Tinky Winky. #milabrazospic.twitter.com/9bUEIBVdVk — ÓSCAR💫 (@Osc_26) July 25, 2020

Kiko Matamoros me recuerda a Kris Jenner #milabrazospic.twitter.com/Ey5NelYBOz — MalignaArencibia (@Maligna39993727) July 25, 2020