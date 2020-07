Tu horóscopo diario: domingo 26 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 26 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes dejar entrar ideas nuevas en tu vida o modos de plantear las cosas diferentes a los que tienes por costumbre. Si cambias la mentalidad y no crees saberlo todo, tu mente estará muy receptiva y podrás tomar decisiones muy interesantes.

Tauro

Todo lo que te propongas hoy no va a ser tan complicado como parecía, especialmente si son cosas de tipo casero, aficiones o arreglos de algo que te interesa mucho y con lo que lo pasas muy bien. Tu sentido de la meticulosidad te ayudará a conseguirlo.

Géminis

Saldrás al paso de un comentario que verás en las redes sociales sobre alguien que conoces y que no te gustará nada. Eso es algo que te puede proporcionar algunas críticas, que no te importarán nada porque tu convencimiento sobre esa persona es pleno.

Cáncer

Si sabes poner una sonrisa a quien se muestra hacia ti con antipatía o mala cara, cambiarás las cosas y todo fluirá con mucha mayor amabilidad y te encontrarás, además, haciendo un favor. Resolverás todo con facilidad y tendrás una jornada tranquila.

Leo

En ocasiones desconfías y no cuentas todo y hay alguien que se puede sentir algo dolido hoy por ello. Tendrás que dar una explicación lo que no significa que tengas que contarlo todo, guardar tu intimidad es importante y así lo debes hacer ver.

Virgo

Hay mucha confusión a tu alrededor en algunos temas que quizá sean del trabajo a pesar de ser festivo. Está claro que algo falla en este terreno y no es culpa tuya, pero puede perjudicar algo tu sentido del equilibrio porque no entenderás a qué se debe. No cambies tu punto de vista.

Libra

Eso que esperabas, por fin llega y te hará ver todo desde una perspectiva muy esperanzadora en tu vida. Los seres queridos no te van a faltar, así que ya no vas a echar de menos lo que te importa de verdad. Lo celebrarás en muy buena compañía.

Escorpio

Hoy puede que empieces a ver cómo una meta que está relacionada con la salud o la forma física y que te has propuesto hace un tiempo, se puede cumplir. Vas a avanzar en ese sentido y es algo que te ayudará a sentirte mucho mejor y a estar más saludable.

Sagitario

Si no tienes cuidado y vas solo a lo tuyo, se pueden producir ciertos roces no esperados con una persona a la que aprecias mucho, incluso un familiar, que te puede reprochar una actitud un tanto fría o distante. Puede que lleve razón, tenlo en cuanta.

Capricornio

Si hace poco que has conocido a una persona y no sabes aún de qué va, no muestres timidez alguna y pregunta lo que deseas saber. Así observarás sus reacciones y tendrás más datos para saber si realmente te interesa o es una aventura pasajera.

Acuario

Vas a proyectar hoy en los demás algo de ti que no te gusta, así que no estará de más que analices bien esa manera de comportarse que estás teniendo porque quizá tendrías que rectificar algo. Cambiar no es malo, al contrario, es evolucionar.

Piscis

Es importante que deseches viejas ideas y que no te cierres a nuevas propuestas para dejar entrar en tu vida algunas ideas diferentes que te pueden venir muy bien. Prepárate para cambios que serán positivos, aunque s cierto que un tanto bruscos.