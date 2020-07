PSRM: ""Bernabé demuestra su corta memoria, haciendo uso de su conocido espíritu 'hooligan'"

Lucas ha contestado de esta forma a Bernabé, quien ha pedido el cese "inmediato" de José Vélez como delegado del Gobierno en la Región por su "incapacidad ante la oleada de inmigrantes ilegales que llegan a la Región".

En este sentido, Lucas ha destacado la "encomiable" labor de las fuerzas de seguridad del Estado junto a las ONG de la Región, en el amplio despliegue organizado y coordinado por la Delegación de Gobierno, para garantizar la seguridad de las costas de la Región de Murcia.

"La Delegación de Gobierno ha dispuesto un extenso dispositivo de seguridad, tanto en mar como en tierra, junto a las ONG de la Región, para garantizar la seguridad de los habitantes de la Región de Murcia", ha indicado.

Lucas ha recordado que, desde hace años, con la llegada del buen tiempo, se producen multitud de llegadas de pateras a las costas de la Región con migrantes a bordo. "Durante los últimos años, con la llegada de esta época estival, se producen llegadas de pateras procedentes del norte de África", ha señalado.

"La Delegación de Gobierno, una vez más en lo que va de verano, ha vuelto a desplegar un importante dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad en las costas de la Región y asegurar el estricto cumplimiento de la legislación vigente en cuestiones de inmigración", ha subrayado.

"Bernabé vuelve a ser poseído por su espíritu hooligan, y realiza unas desafortunadas manifestaciones, carentes de toda credibilidad, que no hacen más que crear una confusión innecesaria", ha añadido el vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE.

Al respecto, ha recordado que Bernabé fue delegado de Gobierno "y obvia que el despliegue realizado es similar, y por momentos superior, al que acometía él, ante la llegada de migrantes en esta época del año".

Lucas ha insistido en que "es necesario que la gente que no quiera arrimar el hombre se aparte y no entorpezca la extraordinaria labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que realizan en coordinación con la Delegación de Gobierno. Declaraciones incendiarias, carentes de toda verdad, no hacen más que perjudicar a su destacado trabajo".

"Una vez más, se pone de manifiesto que el PP no quiere velar por la seguridad de los habitantes de la Región, intentando menoscabar el buen trabajo que está realizando el actual delegado de Gobierno, José Vélez, con falsas acusaciones que solo buscan intentar obtener rédito político", ha concluido.