Antón Sánchez apela a la "reflexión colectiva" para "ver cómo" Anova puede "seguir siendo útil en las luchas" sociales

Así se ha pronunciado el exdiputado autonómico antes de participar en el acto de Anova por el Día da Patria celebrado en el Campo da Rata de A Coruña, donde han rendido homenaje a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Allí ha estado el histórico dirigente nacionalista y fundador de Anova Xosé Manuel Beiras, así como el exalcalde de Santiago Martiño Noriega, que abandonó la primera línea política tras las autonómicas.

Por primera vez desde su nacimiento, Anova ha salido el 25 de julio de Santiago de Compostela, epicentro habitual del nacionalismo gallego en las celebraciones del Día da Patria Galega, que ha llegado dos semanas después de las elecciones autonómicas en las que la coalición Galicia En Común-Anova Mareas sufrió un revés en las urnas que dejó al espacio político de la unidad popular fuera del Pazo do Hórreo por primera vez desde su surgimiento en el año 2012.

"Los resultado electorales no borran la desigualdad social que hay, no borran los posibles recortes que vengan en el futuro", ha comentado, en declaraciones a los medios, Antón Sánchez, que considera que los resultados del 12J marcan "el triunfo de la moderación y de la vuelta a la normalidad", un "marco" que, dice, Anova no está dispuesto a asumir.

El portavoz nacional de la formación nacionalista ha incidido en que, una vez fuera de las instituciones, deben afrontar una "reflexión colectiva" para saber "cómo" seguir "siendo útiles" a las "luchas" sociales "que van a seguir estando ahí" en los próximos años.

"Estamos en política para mejorar la vida de las personas y en el futuro creo que en algún lugar u otro estaremos", ha dicho Sánchez, que ha manifestado su respeto por la decisión de Antón Dobao, uno de los fundadores de Anova y que ha dicho adiós a sus cargos en la organización nacionalista tras los resultados del 12J.

DÍA DA PATRIA En cuanto a la celebración del Día da Patria, el parlamentario durante las dos últimas legislaturas ha reivindicado las ideas de "anarquistas, sindicalistas, galleguistas y comunistas" represaliados en el Campo da Rata de la ciudad herculina, un "pensamiento que quisieron matar" y que Anova quiere "recordar para proyectarlo en el futuro".

"Sobran motivos, más que nunca, para seguir en la lucha", ha incidido Sánchez, que ha manifestado que su partido no quiere "dar carta de normalidad" a la "vuelta a la normalidad y la moderación" que, dice, suponen los resultados de las elecciones gallegos.

"Que no cuenten con nosotros aquellos que se jactan del triunfo de la moderación o de la vuelta a la normalidad. Nosotros haremos una reflexión, una autocrítica necesaria, pero no colaboraremos en dar carta de normalidad a lo que hacen desde los gobiernos y, en concreto, la Xunta de Galicia", ha expresado.