Puig pide un "plus de responsabilidad" y advierte: "No nos temblará la mano en adoptar las medidas necesarias"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido un "plus de responsabilidad" social y política a los valencianos y valencianas frente al virus y para la recuperación de la Comunidad Valenciana, y ha lamentado que "en algunos casos se ha perdido el respeto al virus". En una declaración institucional este sábado, ha advertido: "No nos temblará la mano en adoptar las medidas necesarias".

Puig ha instado a la ciudadanía a extremar las medidas de protección ante el incremento de casos de Covid-19 registrado en los últimos días. Al tiempo, ha instado a llegar a pactos como el Acuerdo Social que esta semana ha firmado el Consell con los sindicatos y los empresarios para "construir nuestro futuro" desde "la unión, sin partidismos ni divisiones que nos lastren".

En un mensaje institucional pronunciado este sábado, el jefe del Consell ha advertido que nos encontramos "en un momento crucial para el presente y el futuro de nuestra tierra". "Un momento delicado en la lucha contra la pandemia, que ha adquirido un giro preocupante en el conjunto de España" y, a la vez, "un momento esperanzador para la recuperación social y económica, que vive su hora decisiva en Europa y en la Comunidad Valenciana con los acuerdos en marcha".

En referencia a la situación de la pandemia, Ximo Puig ha advertido de que el virus "sigue ahí, no se ha ido". Por eso, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía valenciana para que "recupere los niveles de responsabilidad individual que demostró en los peores momentos de esta emergencia". "No podemos admitir relajaciones. No vale desatender las normas de las autoridades sanitarias y de los expertos. Porque quien falla con una imprudencia, nos está haciendo fallar a todos", ha señalado.

El presidente ha agradecido el "gran sentido del sacrificio y la responsabilidad" de la inmensa mayoría de la población valenciana. "Pero, en algunos casos, le hemos perdido el respecto al virus, y esto es un error que estamos obligados a revertir. Porque si no, daremos pasos atrás que comprometerán la salud pública y frenarán la recuperación", ha apuntado.

"Por desgracia, quedan semanas y meses en los que aparecerán nuevos casos", ha señalado el presidente, que ha lamentado la pérdida de 1.477 valencianos y valencianas. No obstante, ha instado a evitar el alarmismo, a que se estigmaticen los municipios con nuevos positivos, y a que se distorsione la imagen real de la Comunidad Valenciana.

La comunidad está "mejor preparada"

Puig ha afirmado: "Tenemos que tomar perspectiva: Llegamos a tener 386 personas en las UCI y hoy rondan las 10; tuvimos 2.200 hospitalizados y ahora son 60; y rozamos los 6.000 casos activos y ahora hay 600", ha constatado el jefe del Consell, que además ha resaltado que hoy "estamos mucho mejor preparados que al inicio de la pandemia".

"Porque la ciudadanía ya sabe a qué se enfrenta y cómo protegerse mejor y porque la Generalitat ha desplegado, desde hace semanas, un potente Plan de Contingencia Sanitaria que está siendo efectivo, a pesar de todo", ha manifestado. En concreto, el presidente ha destacado que, tal como refleja el plan, la Comunidad Valenciana es la que más rastreadores tiene, 1.008, ampliables a 1.200. Se ha incrementado la capacidad de hacer PCR hasta las 14.000 pruebas diarias. Y se ha ampliado la red de alerta del virus analizando las aguas residuales de los principales municipios.

Asimismo, "se han aumentado las plantillas sanitarias en 10.000 personas, se cuenta con una reserva de materiales de protección para 6 meses, con 200 millones de unidades, y se dispone de tres hospitales auxiliares y 400 nuevos respiradores con los que cubrir 1.200 camas de UCI". "Ahora estamos mucho más preparados para detectar el virus, encapsular los casos, proteger a la población y atender a los enfermos que necesitan hospitalización", ha aseverado.

No obstante, el presidente ha advertido: "No nos temblará la mano al adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus. No nos temblará la mano para hacer todo aquello que haga falta". "Porque -ha asegurado- tenemos una prioridad: protegernos del virus y garantizar la salud de los valencianos. Esto, por encima de todo. Pero también tenemos una obligación: consolidar la reactivación económica e intensificar el rescate social de los más afectados por el impacto de la Covid-19".

Por otro lado, Ximo Puig ha puesto en valor "el acuerdo en marcha", en referencia a 'Alcem-nos', el gran acuerdo para la reactivación de la Comunidad Valenciana firmado "entre los sindicatos, los empresarios y el Gobierno valenciano". Esta próxima semana, ha explicado, se firmará el segundo gran pacto de 'Alcem-nos'. "Una Alianza Institucional entre la Generalitat, las diputaciones, las 4 grandes ciudades, y los 542 ayuntamientos representados por la Federación Valenciana de Municipios y los Municipios de Interior.