Sucesos.- Detenidas dos personas por agredir a dos agentes al requerirles que se pusieran la mascarilla

20M EP

El Ayuntamiento de Alicante ha detenido a dos personas por desobediencia y por un presunto delito de atentado contra la autoridad al no querer ponerse la mascarilla y en la huida herir a dos agentes. Por otro lado, la Policía Local ha impuesto durante la noche del viernes al sábado un total de 230 denuncias a personas por no llevar mascarillas y por realizar botellones. Asimismo, ha clausurado dos establecimientos y ha sancionado a otros ocho por incumplir las medidas de seguridad, exceso de aforo y no mantener las distancias, y ha decomisado 55 cachimbas.