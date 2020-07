Gil (Podemos) reprocha al Principado "la falta de proyectos públicos para captar fondos verdes"

En nota de prensa, Gil ha reprochado a la Administración autonómica "la falta de proyectos públicos para captar fondos verdes" que, a juicio de la representante de la formación morada "es un ejemplo de cómo no se ha de abordar a futuro la estrategia de transición energética de Asturias".

Así, reclama al Gobierno asturiano que "abandone la inacción de este primer año de legislatura" y que "actúe con celeridad para aprovechar esta oportunidad que definirá el futuro de Asturias".

"Para optar a la financiación del Fondo de Transición Justa deberá presentar en la primavera de 2021 su Estrategia de Transición de aquí a 2030. Su redacción no ha comenzado. No hay tiempo que perder y el Gobierno no se puede quedar de brazos cruzados esperando una lluvia de millones", ha advertido.

Además, ha criticado al Ejecutivo de Adrián Barbón por no contar en la Mesa Regional de Descarbonización, organismo responsable de valorar el impacto de la transición energética para la captación de fondos, con la Universidad de Oviedo, ni con centros de investigación como el INCAR (CSIC), pero también de otros centros de investigación relacionados con otros sectores que "pueden ser parte importante de nuestro futuro sistema productivo, y la ausencia de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, con la que no contaba el Gobierno de forma permanente en este órgano para abordar un proceso clave para nuestro futuro, sino puntualmente".

En ese sentido, insta al Principado a incluir "de forma permanente la perspectiva de los cientos de investigadores e investigadoras que llevan años trabajando en las soluciones de futuro que Asturias necesita para abordar una transición energética, para hablar de nuevos modelos de desarrollo industrial, de nuevas formas de economía". "Le pedimos contar con nuestra Universidad y centros de investigación", dice Lorena Gil.