La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía exige la dimisión del consejero de Salud Jesús Aguirre

En este sentido y en un comunicado, la plataforma ha señalado "la nefasta gestión que está haciendo Jesús Aguirre sobre los aparcamientos del recinto hospitalario, promoviendo la tensión con la ciudadanía con una clara apuesta por la privatización de los servicios de los que cuenta la sanidad pública andaluza".

El colectivo ciudadano considera que Jesús Aguirre "no debe seguir ni un día más contando con la confianza de los andaluces, ni con la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya que no solo ha mentido a la ciudadanía de una manera clara y descarada sobre la gratuidad del aparcamiento del Reina Sofía, si no que, además, está asumiendo una licitación" de la gestión del parking "plagada de errores jurídicos, que ya señaló la plataforma y que hasta la fecha nadie de la Consejería de Salud y Familias ha podido refutar".

De hecho, Aparcamientos Reina Sofía sigue trabajando "para la retirada de la licitación", advirtiendo que agotará "todas las instancias en defensa de la ciudadanía, ya que no se merece un trato político de incoherencia, deslealtad, traición y cambio de criterio como le está dando en este asunto el Partido Popular y el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre".