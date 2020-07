El Govern valencià aprova multes de 60 a 60.000 euros per incomplir mesures contra la Covid-19

El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres el projecte de decret llei pel qual s'estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les mesures de prevenció enfront de la Covid-19.

Amb aquesta norma, la Generalitat centralitza la tramitació i imposició de les sancions, sense perjudici de les competències dels ajuntaments i del Govern central, tal com estableix el Reial decret llei, del 9 de juny, de mesures urgents contra la pandèmia.

Aquest decret llei conté un quadre complet de les infraccions i sancions específiques per als qui incomplisquen les mesures dictades per les autoritats sanitàries per a lluitar contra la Covid-19.

La norma consta de tres capítols, 15 articles, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final. Els responsables de les infraccions administratives previstes en el text seran les persones físiques o jurídiques que incórreguen en alguna de les accions tipificades en la norma. En el cas dels menors d'edat, seran responsables els seus pares o tutors legals.

Respecte a les sancions, es divideixen en tres grups: lleus, greus i molt greus.

Infraccions lleus

En el primer grup, es consideren infraccions lleus i, per tant, susceptibles de ser sancionades amb multes d'entre 60 i 600 euros les següents accions:

1. Incomplir l'obligació de l'ús de màscara o l'ús inadequat d'aquesta, si bé està infracció només podrà sancionar-se amb un màxim de 100 euros.

2. Per part dels establiments públics, l'obviar l'obligació d'informar els clients sobre l'aforament del local, la distància mínima interpersonal o l'ús de màscara.

3. Incomplir les mesures generals d'higiene i prevenció en locals públics o privats quan no supose risc de contagi o el risc afecte a menys de 15 persones.

4. La vulneració de la quarantena per part d'aquelles persones que no hagen donat positiu en Covid-19, però que siguen contactes directes d'un malalt confinat.

5. Infringir una ordre general de confinament.

Infraccions greus

Per part seua, el decret llei considera com una infracció greu i penada amb multes d'entre 601 a 30.000 euros el vulnerar:

1. Els límits d'aforament en els establiments públics quan no siga falta lleu o molt greu.

2. La prohibició d'organitzar o participar en reunions, festes o qualsevol altre acte privat o públic que impliquen una aglomeració o en els quals es dificulte l'adopció de les mesures sanitàries.

3. El manteniment de la distància de seguretatentre taules o agrupacions de taules en els locals oberts al públic i terrasses a l'aire lliure.

4. Les mesures d'higiene i l'obligació de neteja i desinfecció dels accessos del recinte i localitats on s’assega el públic.

5. La prohibició d'usar espais de l'establiment per a activitats no permeses.

6. Les mesures d'higiene per a qualsevol mena d'establiment quan supose risc de contagi o afecte a més de 15 persones.

7. L'aïllament domiciliari que han de guardar els qui hagen donat positiu en Covid-19.

En les sancions greus també es contempla la suspensió o prohibició de l'activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l'organització i promoció d'espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.

Infraccions molt greus

Finalment, les infraccions qualificades com molt greus i que poden implicar una multa d'entre 30.001 a 60.000 euros són les següents:

1. No respectar els límits d'aforament, així com les mesures de prevenció i higiene per part dels establiments oberts al públic quan supose un greu risc que afecte a més de 150 persones.

2. Sobrepassar l'aforament de l'establiment si en ell es troben presents menors d'edat i/o majors de 65 anys.

3. Organitzar reunions o festes, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració que impedisca l'adopció de les mesures sanitàries o es troben presents menors d'edat i/o majors de 65 anys.

4. Impedir la inspecció per part dels agents de l'autoritat o funcionaris, així com la negativa a col·laborar amb ells.

5. Incomplir l'obligació d'inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.

6. Vulnerar de forma reiterada el deure d'aïllament domiciliari per part de persones que hagen donat positiu en COVID-19.

Per a les sancions molt greus, el decret llei també preveu la suspensió o prohibició de l'activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l'organització i promoció d'espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de tres anys i de forma acumulada fins a un màxim de 10.

Urgència per a comprar material sanitari

El Ple també ha aprovat la declaració d'emergència per a la contractació del subministrament de material sanitari amb la finalitat de poder fer front i prestar l'atenció sanitària adequada durant la pandèmia.

En concret, ha aprovat la tramitació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de diversos expedients, per import de 18,75 milions d'euros, que han permés l'adquisició del material sanitari necessari per a la protecció dels professionals sanitaris i del personal essencial per a fer front al coronavirus.

Es tracta de 4.030.000 bates, tant d'un sol ús com quirúgiques; 470.000 sistemes de recollida de mostres i transport del virus Covid-19; 2.000 tests; 7.647.000 mascaretes de diferents tipus (FFP3 sense vàlvula, quirúrgiques i N95) i 6.300.000 guants de nitril i làtex.

Els expedients aprovats en Ple s'emmarquen en la conjuntura derivada de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i que va obligar el passat 14 de març a la declaració de l'estat d'alarma.