Tres rescatats i dos ferits en l'incendi d'un seté pis a Alacant

Segons han explicat fonts de la Regidoria de Seguretat, ha sigut necessari rescatar tres persones de les vivendes contigües i superiors, i han resultat ferides lleus dos persones: una per inhalació de fum i una altra, un bomber, per un colp de calor que ha obligat el seu trasllat a un centre sanitari.

Els bombers han intervingut per l'exterior per a rescatar i evacuar tres persones de les vivendes contigües i superiors a l'incendi, i un altre equip de bombers, per l'interior, amb diverses línies d'aigua per a sufocar les flames.

L'incendi es va declarar per causes que es desconeixen, i la vivenda ha quedat parcialment afectada, amb el saló totalment calcinat i la resta de la vivenda afectada per fum.

Les tasques d'extinció es van allargar més d'una hora i mitja, i una vegada extingit s'ha procedit a realitzar les tasques de sanejament de la zona afectada i de ventilació amb els grups de pressió positiva. La vivenda ha quedat precintada.