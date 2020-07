Borja Sanjuán pren possessió com a nou regidor d'Hisenda de València 

Borja Sanjuán ha pres possessió aquest divendres com a nou regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de València amb la intenció d'"arreplegar el llegat" de la gestió "brillant" que va realitzar el seu predecessor, el recentment mort Ramón Vilar, al capdavant d'aquest departament.

Així ho ha afirmat el propi Sanjuán després de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, en la qual s'ha oficialitzat el seu càrrec i s'ha retut homenatge a Ramón Vilar.

La sessió de començat amb tres minuts de silenci en memòria de Vilar, i s'ha depositat un ram de roses amb els colors del Llevant sobre el faristol que ocupava en l'Hemicicle Municipal.

Un calorós aplaudiment ha tancat l'acte d'homenatge, juntament amb les paraules de l'alcalde, Joan Ribó, qui ha destacat "el bon treball realitzat per Ramón, un home bo, a qui volem recordar sempre com una persona amb la qual hem treballat braç a braç, sempre de manera noble i rigorosa".

Tots els portaveus municipals han tingut paraules de condol i reconeixement per a Vilar, i fins i tot l'interventor municipal, Ramón Brull, ha pres la paraula per a manifestar, "en nom propi i de tot el personal municipal", les condolences i tristesa per la pèrdua del regidor Ramón Vilar.

"Els funcionaris traslladem a la família, al grup municipal Socialista i a tota la Corporació el nostre pesar i el nostre sentiment per aquesta pèrdua", ha manifestat.

"El ple més trist"

La vicealcaldessa de València i portaveu del grup municipal del PSPV, Sandra Gómez, ha recalcat que aquest ha sigut "el ple més trist" per als socialistes, ja que en ell s'acomiaden oficialment el seu company.

El secretari general del Ple, Hilario Llavador, ha donat pas a l'acte de presa de possessió del regidor Borja Sanjuán, després que la Junta Electoral remetera el passat dia 21 juliol la credencial del nou edil, i aquest haja presentat les preceptives declaracions d'interessos, béns i activitats, i d'incompatibilitats.

Sanjuán ha promés el seu càrrec i ha rebut de mans de l'alcalde Ribó el cordó de regidor de l'Ajuntament de València. El primer edil li ha traslladat, "en nom de la corporació, la felicitació i millors desitjos, amb la seguretat que el seu treball serà molt eficaç per a tota la ciutat de València".

Al final de la sessió, el nou regidor ha insistit en els seus sentiments de tristesa davant l'absència de Vilar, i ha assegurat que afronta les seues noves tasques "amb moltíssima humilitat i amb l'enorme responsabilitat de continuar el camí d'una persona irreemplaçable".

"Ramón Vilar ha fet una gestió brillant al comandament de la Hisenda d'aquest Ajuntament, i les bones dades que tenim hui parlen molt bé de les decisions adoptades", ha conclòs.