Detenen a Gandia la propietària d'una casa per violació de domicili i la llogatera per lesionar-la

20M EP

Agents de la Policia Nacional i Local han detingut a Gandia (València) dos dones, una d'elles per violació de domicili en entrar per força en la vivenda que tenia llogada, i l'altra per lesions després de la baralla que van mantindre, segons ha informat Prefectura en un comunicat.