Arranz (Vox) recomienda seguir haciendo PCR y fortalecer la Atención Primaria

En declaraciones a los medios de comunicación, Arranz ha considerado que los contagios entre temporeros no deberían haber generado "tantos problemas" porque "todos los años vienen y tiene que ser previsible" ya que "las condiciones de hacinamiento no son una novedad" y los empresarios, con ayuda del Gobierno regional, "deberían haber hecho una previsión mayor". Ha defendido la "crítica constructiva" de Vox.

Arranz ha lamentado que el Ejecutivo "no esté haciendo ninguna autocrítica" porque "si no se reconocen los errores no se puede enmendar" y ha considerado que Aragón está siendo "muy transparente", lo que "no debería ser ningún problema, pero nos está suponiendo cierto problema que otras comunidades no estén siendo tan transparentes" porque esto "perjudica al turismo y la hostelería".