Coronavirus.- La Generalitat compra material per 18,75 milions per a protegir els sanitaris i treballadors essencials

20M EP

La Generalitat ha aprovat aquest divendres la declaració d'emergència per a la contractació del subministrament de material sanitari per valor de 18,75 milions d'euros per a la protecció de sanitaris i del personal essencial per a fer front al coronavirus.