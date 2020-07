La Policia Local denuncia 280 persones per no portar mascareta en La Marina de València l'última setmana

20M EP

La Policia Local de València ha denunciat 282 persones per no portar mascareta en La Marina durant l'última setmana, des del 16 al 23 de juliol, la qual cosa suposa al voltant del 40 per cent del total de sancions -698- que ha imposat en la ciutat en el mateix període.