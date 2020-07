Zaragoza.- El alcalde critica que Pedro Sánchez niegue a municipios sin remanentes lo que él pide a Europa

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar las obras de la plaza Santa Engracia de Zaragoza. Azcón ha sido contundente: "No puede ser que ayuntamientos que estamos en peor situación económica no vayamos a recibir un trato como el que España está demandando en la Unión Europea".

El alcalde ha remarcado que la propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda "excluye a la ciudad de Zaragoza de cualquier tipo de ayuda que pueda venir" desde el Gobierno central porque supone que "solo puedan utilizar el dinero que tenían ahorrado los ayuntamientos".

Azcón se ha preguntado "qué ocurre con los ayuntamientos que no tenemos dinero ahorrado" y "cómo puede ser que Pedro Sánchez haya ido a Europa a decir que tiene que ayudar a los países que están pasando lo peor y las ciudades que hemos recibido las arcas absolutamente endeudadas" no vayan a recibir nada del Gobierno de España.

El alcalde ha calificado la propuesta del Ministerio de Hacienda de "inaceptable" y para la ciudad de "absolutamente intolerable". "No vamos a permitir que a Zaragoza no llegue ni un solo euro de ayuda por parte del Gobierno de España; no nos lo merecemos y evidentemente los reclamaremos en el Ministerio de Hacienda con toda la contundencia de la que seamos capaces", ha subrayado Azcón.

ACUERDO DE LA FEMP

El alcalde de Zaragoza ha recordado que ha llegado a un acuerdo con sus homólogos de ciudades donde gobiernan diferentes partidos políticos, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre cuáles son las ayudas "que necesitaban todos los ayuntamientos en España".

En concreto, han pactado poder utilizar el dinero ahorrado, pero también que el Gobierno de España, "igual que ha hecho con las Comunidades autónomas, destinará una parte de dinero a ayudarnos a los ayuntamientos", fijando una cantidad total de 5.000 millones de euros para 2020.

"La realidad es que el Gobierno de España va a destinar cero euros a los ayuntamientos", "ni un solo euro en la crisis económica más importante que se recuerda en este país", algo que para la quinta ciudad de España, como es Zaragoza, "no sea aceptable desde ningún punto de vista".

Por eso, ha dicho, "en Zaragoza no vamos a permitir que esta propuesta del Ministerio de Hacienda salga adelante" y que solo piense "en sus necesidades, no en las de los ciudadanos que viven en nuestras ciudades".

AYUDAS

En otra orden de cosas, el alcalde de la capital aragonesa ha subrayado el "importante esfuerzo" que ha realizado el municipio "pese a la situación económica de la que estamos hablando", que va a suponer que el "primer dinero" que va a llegar al sector turístico y al resto de sectores de la ciudad, incluida la hostelería, los restaurantes, el comercio y la cultura sea los microcréditos habilitados desde Ayuntamiento de Zaragoza.

Azcón ha recordado que se trata de diez millones de euros en microcréditos que se van a repartir "entre todos aquellos que entiendan que esta ayuda les puede permitir continuar con su labor".