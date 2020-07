APA valora la sentencia del TC por el recurso contra la Ley de Protección de los Animales como "un regalo"

"Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha validado la totalidad del texto novedoso que correspondía a nuestra iniciativa legislativa", ha asegurado Faulín.

Por su parte, y ante la decisión del TC de declarar inconstitucional y nulos los apartados 8, 10, 11, 12 y 14 del artículo 7 de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, la presidenta de APA ha explicado que "los puntos no se han anulado por su contenido", si no que, "el TC ha opinado que éstos deben estar legislados en el Código Civil y que La Rioja no tiene esta competencia". Además, esos puntos "ya estaban en la ley del 95".

También desde APA se ha aclarado que, por su parte, los puntos novedosos sí que "están avalados por el Tribunal Constitucional en su totalidad". Faulín ha añadido además que "ha sido un varapalo para todos los senadores del PP que presentaron el recurso".

Por su parte, el secretario de la asociación, José Núñes se ha reiterado en que "el cien por cien de los artículos de la propuesta de ley fue avalado por el Tribunal Constitucional". Núñes ha añadido que, además, "se ha creado jurisprudencia y se ha abierto las puertas a otras comunidades para seguir este camino".

Según los datos de APA, en la comunidad de La Rioja, se abandonan unos tres mil animales al año.