Coronavirus.- Oltra treballa amb les residències per a endurir la fase 3: "No hi haurà nova normalitat de moment"

Aquesta mesura s'aprovarà previsiblement la setmana vinent, una vegada passe per la direcció de Salut Pública, per a la seua aplicació en l'àmbit residencial dels centres de dia. "No hi haurà nova normalitat de moment", ha assegurat Oltra a preguntes dels periodistes després del ple del Consell.

El pla de desescalada per a les residències de majors contemplava quatre fases i "de moment no s'ha mogut de la tercera". Encara que la Conselleria va començar a treballar en una possible nova normalitat, l'evolució de la pandèmia i l'opinió del sector ha motivat la decisió d'endurir les mesures.

"La situació canvia cada setmana, cada dia, és molt probable que hi haja canvis més restrictius", ha advertit la portaveu del Consell, remarcant que "és molt difícil treballar a llarg termini". Ha augurat així que cada divendres hi haurà decisions que canvien la situació de la setmana anterior.

CANVIS EN LA TORNADA DE FUNCIONARIS

Oltra també veu "molt probable" que hi haja canvis en la tornada al treball presencial dels funcionaris de la Generalitat, preguntada pel grup de treballadors del seu departament que fa uns dies van ser enviats a casa per precaució després de confirmar-se el contagi d'un familiar. "En tots els departaments se'n van a produir canvis, no solament ací", ha estimat.

D'altra banda, preguntada per un brot a Ròtova (València) amb quatre positius amb possible origen en un centre d'acolliment de menors, la consellera ha indicat que "s'estan fent proves en tota la casa" i que donaran informació quan tinguen els resultats.