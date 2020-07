Detinguda una persones i investigades altres 45 pel furt de 41.000 quilos de taronges en La Ribera

Així, l'Equip Roca de la Guàrdia Civil de Sueca va iniciar l'operació "ABDUS" per a donar resposta a l'activitat delictiva que es produeix en la temporada de recol·lecció de la taronja, entre els mesos de novembre a juny amb la realització de prop de dos-centes inspeccions en establiments dedicats a la compra d'aquesta fruita per a la indústria.

Els agents investiguen en aquests controls la lícita procedència del producte comercialitzat, mitjançant l'anàlisi dels documents d'acompanyament i trazabilidad agraris (D.A.T.A.) entregats i la comprovació de la veracitat de les dades.

Al mateix temps es va intensificar la vigilància de les zones en les quals se situen les explotacions agrícoles que han sigut o són susceptibles de ser objecte de furts, després d'haver recaptat informació per mitjà les entrevistes realitzades amb diversos propietaris i perjudicats d'aquests fets.

Després d'examinar el prop de miler de documents (D.A.T.A) d'empreses de compra situats localitats de comarques de la Ribera Alta i Baixa, es va esbrinar que es trobaven falsificats en part o la seua totalitat per a així d'aquesta manera utilitzar-ho com a mitjà per a poder introduir el producte d'una forma lícita en els citats magatzems, sense causar sospita.

Com a conseqüència de l'anterior es va iniciar una sèrie d'investigacions i seguiments de les vendes realitzades per les persones investigades en la present Operació per a esbrinar la procedència de la taronja.

Com a resultat de les gestions practicades durant el procés del desenvolupament de l'operació, s'ha procedit a la investigació de quaranta-cinc persones, tres dones i 42 homes de diverses nacionalitats, i s'ha procedit a la detenció d'una altra com a presumptes autors dels delictes de furt, apropiació indeguda i falsedat documental.

La Guàrdia Civil ha aclarit així 28 fets delictius, en els quals s'havien sostret un total de 41.000 quilograms de taronja amb un valor econòmic, en el mercat, segons estipula la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de 12.300 euros. Les diligències instruïdes han sigut entregades als Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Sueca, Alzira i Carlet.