Coronavirus.- Ribó creu que la Generalitat ha de "plantejar-se seriosament" mesures sobre l'oci nocturn

"Les nostres dades ens indiquen que la cosa s'està posant molt preocupant i estem advertint la Generalitat perquè prenga les mesures convenients però és ella" qui ha de fer-ho, ha dit.

Així ho ha asseverat el primer edil, a preguntes dels mitjans de comunicació, sobre els últims brots de coronavirus sorgits en l'àmbit social.

Ribó ha expressat el convenciment que els locals d'oci nocturn "són un dels llocs més clars on s'estan produint brots, no a València, sinó a Espanya". "I, per tant, per a nosaltres és un element de preocupació", ha reconegut.

"Hem parlat de manera informal, perquè pensem que açò no s'ha de fer formalment, amb la Generalitat perquè es plantege seriosament el tema que cal fer alguna cosa amb l'oci nocturn", ha assenyalat.

SEPARA OCI NOCTURN DE LA CULTURA

En aquest punt, l'alcalde ha separat "l'oci nocturn de la cultura". "No estem parlant de teatres, ni cinemes ni música", ha dit l'alcalde, després al·ludir al "'tardeo' cap a la nit".

Ribó ha insistit que no es tracta d'una competència municipal i per açò s'estan aportant les dades a la Generalitat. "Nosaltres -ha dit- serem fidels a les normes que ens donen, però hi ha coses que podem fer i unes altres que no".

Sobre més mesures que sí puga adoptar l'Ajuntament davant de la pandèmia de coronavirus, Ribó ha recordat que s'ha intensificat el control en aquells barris en els quals s'ha detectat un augment de restes en les aigües residuals. També s'ha mostrat partidari d'"agilitzar la multes", perquè les sancions a persones i empreses que no complisquen les normes siguen "el més ràpides possible".

Inquirit per la possibilitat d'actuar sobre les llicències d'establiments, ha comentat que és una qüestió complexa, ja que estem en un estat de dret i "una llicència no es pot tocar alegrement quan està concedida".

Finalment, ha recalcat la importància d'informar a la població. "Hi ha una situació de perill, podem trobar-nos en quinze dies amb creixements com està passant en molts països; que la gent tinga clar que no hem eixit de la pandèmia", ha finalitzat.