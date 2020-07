Coronavirus.- La Generalitat garanteix que qualsevol decisió sobre l'oci nocturn seguirà criteris sanitaris

"El Consell no pretén estigmatitzar en absolut", ha subratllat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, després de presentar un nou decret-llei amb multes de 60 a 60.000 euros per incompliment de mesures contra el coronavirus.

Bravo ha reiterat així el missatge que va llançar fa uns dies el president, Ximo Puig, i ha assegurat que qualsevol ajuntament "està en el seu dret" de demanar el tancament de l'oci nocturn, preguntada per la posició de l'alcalde de València, Joan Ribó.

En tot cas, ha assegurat que els propietaris dels locals d'oci nocturn són "els primers preocupats" pels rebrots amb origen en aquest tipus d'espais i van demanar un marc de seguretat jurídica que busca crear la nova norma.

Com a vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra ha remarcat en la seua compareixença posterior que "també és oci nocturn anar a un teatre, a un cinema, a un concert de música clàssica o no clàssica". "Tot això és oci i pot ser diürn o nocturn", ha defès en veure "certa tendència a confondre que és només un tipus d'oci".

RESTES EN AIGÜES RESIDUALS

D'altra banda, ha demanat tranquil·litat davant l'augment del rastre del virus en aigües residuals de barris de València com Benimaclet-Mestalla, Jesús-Patraix, la Saïdia i la zona confrontant de Campanar i Benicalap. De moment s'estan fent proves d'universitats, empreses com a Global Omnium i el CSIC, però "falta la metodologia per a traure conclusions".

Oltra ha sostingut que aquests indicadors ja no són tan fiables com en el confinament perquè ara "la gent es mou", encara que ha avançat que les dades es concretaran quan disposen d'un mètode per a no "confondre" els valencians. "No sé fins a quin punt seria útil donar-los ara", ha subratllat.