Carrefour llança la seua primera orxata ecològica i sense gluten

Amb l'orxata ecològica pretén apostar per una elaboració sostenible en la qual es cuida el medi ambient i la naturalesa, es limita l'ús de pesticides i es respecten els cicles naturals dels cultius. És el primer distribuïdor a comercialitzar aquest producte amb un segell propi, destaca en un comunicat.

Aquest producte ecològic s'emmarca en el seu compromís amb l'economia local, gràcies a l'elaboració tradicional del proveïdor valencià Orxates Mercader, especialitzat en l'elaboració de la icònica beguda des de l'any 1956.

En els seus supermercats hi ha una gamma d'orxates de marca pròpia com la d'un litre, la de sabor intens o el format mini brick de 200 mil·lilitres. Totes estan disponibles en establiments i en la seua botiga online.

Els productes ecològics formen part de la seua estratègia mundial per a "liderar la transició alimentària". En el seu programa d'iniciatives per a menjar millor hi ha accions com l'acumulació de l'IVA en les compres de productes frescos 'bio' o en el 'xec estalvi' perquè siguen més accessibles.