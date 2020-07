Coronavirus.- Manises demana "calma" perquè amb les dades actuals no consta "un focus de contagi massiu"

20M EP

L'Ajuntament de Manises (València) ha transmès a la població un missatge de "calma" i assegura que el brot de Covid-19 localitzat "està sent controlat i monitoritzat des del primer moment per les autoritats sanitàries". Així mateix, recalca que, "per les dades facilitades fins ara, no consta que es tracte d'un focus de contagi massiu ni descontrolat, ni que existisca transmissió comunitària en el municipi".