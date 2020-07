Reyes admite que el acuerdo sobre remanentes "no es el deseado", pero permitirá gestionar parte de esos fondos

"Lo que está claro es que lo que ha habido hasta ahora gracias a la Ley Montoro, con el respaldo de Rajoy, ha sido un secuestro de los fondos de los ayuntamientos, que no nos han permitido gastarlos desde el año 2012, que han estado y siguen en los bancos y ahora además cobrando unos intereses negativos porque ahora por tener dinero, te cobran los bancos", ha dicho Francisco Reyes en una entrevista a Europa Press.

Reyes ha incidido en que lo que está sobre la mesa negociándose es "una solución para que los ayuntamientos de manera inmediata podamos disponer de una parte de esos recursos". Asimismo, ha insistido en que será algo optativo ya que "aquel ayuntamiento que quiera acogerse se va a acoger y el ayuntamiento que no quiera acogerse no se va a acoger, es una cuestión de vocales, o se puede quedar con el plan Montoro o con el plan Montero, una 'o' por una 'e', pero es voluntario".

Para ello, se ha buscado "una fórmula de ingeniería económica", que pasa por que sean los ayuntamientos y diputaciones los que decidan qué parte de sus remanentes "prestan" al Gobierno de España. Seguidamente, el Gobierno permitirá a los ayuntamientos poder gestionar a principios de septiembre entre el 35 y 40 por ciento del dinero procedente de esos remanentes contemplados en los presupuestos de 2020 y que previamente hayan prestado al Estado. Ese porcentaje crecerá hasta el 50 por ciento antes de que acabe la actual legislatura.

El presidente de la Diputación de Jaén y secretario general del PSOE de Jaén ha apuntado que hasta ahora no se ha permitido el uso de los remanentes porque su utilización "genera déficit presupuestario". Por eso se ha optado por esta fórmula para que "los ayuntamientos le presten esos fondos y es el Estado el que asume el déficit", situado entre un 0,7 y 0,8 por ciento.

"Evidentemente no responde a lo que hemos reivindicado, pero yo prefiero gestionar el 50 por ciento antes que seguir peleando y que nos peguemos unos pocos de años más con el dinero metido en el banco", ha dicho Reyes, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "seguro que los alcaldes del PP se van a acoger todos y los que no, que sigan con la ley Montoro" porque "esto no es obligatorio, es para el que quiera".

Además, ha apuntado que el acuerdo que se está negociando incluye también medidas para aquellos ayuntamientos que no tengan remanentes como es el caso de Jaén capital y para los que "se establecerá una fórmula de refinanciación de su deuda que les permita tener un par de años de aligerar la carga, a través dos años de carencia", lo que les puede dejar margen para afrontar inversiones.

También en el acuerdo, irá que "los ayuntamientos y diputaciones vamos a gestionar parte de los 140.000 millones de euros" que van a llegar de la Unión Europea, y también un fondo extraordinario para el transporte público con cargo a los presupuestos del Estado".