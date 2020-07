El PDeCAT invita a sus afiliados a que se den de baja si se han adherido al partido de Puigdemont

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha pedido a los asociados de su partido que, si se quieren marchar al nuevo partido de Carles Puigdemont, actúen de manera "noble y honesta" dándose de baja del Partido Demócrata.

En una entrevista en Catalunya Radio, Solsona ha añadido que todos los asociados del partido saben que el PDeCAT no contempla la doble militancia. El portavoz del Partido Demócrata ha lamentado que no haya acuerdo un día antes de que comience el congreso fundacional de JxCat y ha reivindicado que su formación no tiene que esperar a octubre, cuando termina el congreso del nuevo partido, para saber qué representa. En este contexto, ha insistido en que el PDeCAT se presentará a las elecciones aunque no haya acuerdo.

"En el momento que un asociado libremente se va a militar a otro partido, lo que tiene que hacer es no esperar a que el PDeCAT actúe y le expediente, sino, de manera noble y honesta, darse de baja", ha afirmado.

Sobre los movimientos que ya están habiendo, Solsona ha considerado que no parece que haya una causa efecto entre darse de baja del PDeCAT y darse de alta en JxCat y ha añadido que, en el Consejo Nacional del Partido Demócrata del 30 de julio, se deberá terminar de tomar decisiones al respecto. Ha señalado que el objetivo es marcar el propio calendario para no depender de calendarios de terceros, en referencia a JxCat.

Solsona ha replicado a la impulsora de JxCat Elsa Artadi que no le gusta que se rechace una "sopa de siglas" y ha defendido que no se puede menospreciar las siglas como si fueran un "elemento tóxico".

"Nosotros, a diferencia de JxCat, tenemos claro qué representamos y no nos hace falta esperar a octubre para aclararlo. No se puede pedir que un partido deje de existir para ir a otro que, a día de hoy, no sabemos a quién se dirige más allá de los liderazgos", ha concluido.