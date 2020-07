La modelo Valentina Sampaio hace historia siendo la primera mujer trans en posar para la revista Sports Illustrated

Desde que se inició en el mundo de la moda cuando tan solo estaba en la facultad, Valentina Sampaio ha ido rompiendo todas las barreras que ha ido encontrando, y se ha labrado una gran reputación como modelo trans.

"Nací como trans en un remoto y humilde pueblo de pescadores en el norte de Brasil. Brasil es un país hermoso, pero también alberga el mayor número de crímenes violentos y asesinatos contra la comunidad trans en el mundo”, comentó en una de sus fotografías de Instagram. “Ser trans generalmente significa encontrarte con puertas cerradas. Nos enfrentamos a risas, insultos, miedo y agresiones físicas solo por existir”, explicaba.

Sin embargo, ha sabido hacer frente a la adversidad, y con tan solo 21 años protagonizó su primera portada para Vogue Paris, convirtiéndose a la vez en la primera mujer trans en lograrlo.

Uno de sus último logros ha sido el ser la primera modelo trans en trabajar con Sports Illustrated, fichando para el Swimsuit Issue 2020, trabajando para la campaña de la moda de baño.

Pero estas no han sido las únicas veces que la maniquí ha hecho historia. En 2019 anunció que iba a trabajar para la firma Victoria's Secret, convirtiéndose en la primera modelo transgénero en posar para la marca, algo impensable hace apenas unos pocos años.

Todos sus trabajos para grandes firmas como L'Orèal, Jean-Paul Gaultier en la Paris Fashion Week del 2020 o su portada de octubre de 2019 para la edición francesa de ELLE ha supuesto un gran avance en cuanto a la visibilización de las personas LGTBIQ+, siendo una gran conquista no solo para ella, sino para toda la comunidad.

"Espero que esto [el ser trans] algún día no sea tan importante, como no lo es para mí. Me siento fuerte y me siento inspirada para luchar no solo por mí, sino por todos a los que represento", dijo Sampaio en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Ser diferente a la norma puede resultar un gran problema en la sociedad a la que estamos abocados a vivir, donde se señala al que no es cómo los demás. Por suerte, el mundo de la moda abraza esas diferencias y ofrece un espacio seguro donde pueden florecer, como también ha sido el caso de Khoudia Diop, una mujer con una piel increíblemente oscura, Shaun Ross, un modelo albino. Winnie Harlow, la topmodel con vitíligo, Ashley Graham, la modelo que rompió los esquemas con sus grandes curvas, Carmen Dell' Orefice, la modelo más longeva del mundo, o Rossy de Palma con su singular belleza.