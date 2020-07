Sonsoles Ónega defiende la soltería con un contundente comentario en 'La casa fuerte'

Sonsoles Ónega presentó este jueves la última gala de La casa fuerte, donde tuvo tiempo para hablar con los concursantes sobre sus polémicas dentro de la villa o de temas más profundos como son, por ejemplo, las relaciones de pareja.

Y es que uno de los temas estrella de la noche fue la complicada situación que atraviesa Cristian Suescun. "Lo he perdido todo. La caja, me han robado mi dinero, a mi amor... Antes de entrar a concursar le dije a Jessica que no estaba enamorado y ella no lo entendió", lamentó el joven ante la presentadora.

El exsuperviviente protagonizó un tonteo con Yola Berrocal que le ha terminado trayendo problemas. Sin embargo, su madre, Maite Galdeano, le dijo que debía aprovechar la soledad. "Solo es como mejor se decide sobre la vida", opinó, recibiendo la aprobación de Ónega, además de un inesperado comentario.

"Hombre, no se está mal sola. Sola se está fenomenal ya te lo digo yo...", contestó la conductora del espacio de Mediaset, dejando claro que no hace falta tener pareja para disfrutar de la vida.

La periodista y el abogado Carlos Pardo rompieron en agosto del pasado año tras 11 años de relación y dos hijos en común, Yago y Gonzalo. En la separación no influyeron terceras personas y fue de mutuo acuerdo.