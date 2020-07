Coronavirus.- Alaquàs imposa 83 multes en la primera setmana amb mascareta obligatòria, la majoria a joves

Des que el passat 14 de març es va decretar l'estat d'alarma arran de la pandèmia, la Policia Local d'Alaquàs ha realitzat un "important treball de conscienciació" per a informar a les veïnes i veïns sobre les mesures de prevenció per a fer front a la Covid-19. Les sancions s'han començat a imposar durant aquesta setmana.

Per a vetlar pel compliment d'aquesta mesura imposada per la Conselleria de Sanitat, els agents continuaran vigilant i informant a les veïnes i veïnes sobre la importància i obligació de l'ús de la mascareta tant en la via pública com en espais oberts i tancats d'ús públic encara que es respecte la distància de seguretat.

Des de l'Ajuntament d'Alaquàs es vol recordar que la mascareta és "una de les mesures de seguretat més importants que s'han de prendre en aquesta situació" i que "s'ha de ser conscient que el seu ús protegeix a totes les persones".