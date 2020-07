Mor un home en la platja de la Pineda de Castelló

El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va explicar que fins al lloc va acudir una unitat del SAMU després de rebre un avís sobre les 19.00 hores d'aquest dijous, que va atendre l'home, el qual va morir in situ i no van arribar a traslladar-ho a l'hospital.

La Policia Local ha assenyalat que els fets es van produir quan els agents destinats a la vigilància del litoral de Castelló van rebre un avís del servici de salvament de platja que els va alertar que, en la riba del mar, un socorrista estava realitzant maniobres de reanimació cardiopulmonar a un banyista que havia aparegut surant en l'aigua.

Els agents, amb aquesta informació, van sol·licitar immediatament al Centre Integral Municipal de Seguretat i Emergències 092 que enviara al lloc dels fets un servici d'emergències sanitàries i, després de confirmar-se que una ambulància ja anava cap al lloc dels fets, els policies es van acostar fins al punt on el servici de salvament estava atenent el banyista ofegat.

Els socorristes van informar als agents a la seua arribada que, minuts abans, un dels socorristes havia detectat la presència d'un cos surant en l'aigua, per la qual cosa immediatament s'havia endinsat en el mar i havia tret el cos d'un home inconscient a la riba. En comprovar que no tenia pols ni respiració, el socorrista va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar sent assistit més tard per més efectius de salvament en les tasques de reanimació.

A aquestes tasques se'ls van unir més tard els facultatius d'un servici d'assistència mèdica urgent SAMU de la Generalitat Valenciana però, malgrat tots els esforços, finalment les assistències mèdiques van certificar la mort de l'home. Els agents de la Policia Local de Castelló van realitzar aleshores una primera investigació sobre la identitat de la persona morta, ja que fins a eixe moment anava indocumentada i no anava acompanyada de cap altra persona.

Després de localitzar els agents les pertinences de l'home ofegat en un punt proper al lloc dels fets, els agents no van trobar cap dada que poguera aclarir la identitat de la persona morta, per la qual cosa s'ha traspassat la investigació a la Policia Nacional perquè siguen ells els que continuen amb les tasques d'identificació del mort.