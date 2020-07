La monumental bronca entre Anabel Pantoja y Kiko Hernández: "Lávate la boca antes de hablar de mi familia"

Anabel Pantoja protagonizó este jueves un monumental cabreo en Sálvame con su compañero Kiko Hernández a raíz de unas declaraciones que hizo el colaborador sobre la relación entre Isa Pantoja y Dulce, la trabajadora doméstica que ha convivido con ella durante varios años en Cantora.

El tertuliano criticó que la hija de Isabel Pantoja le hubiera puesto "la zancadilla" a Dulce: "Es cuestión de tiempo que se vuelvan a tirar de los pelos. Chabelita, la única persona que ha estado a tu lado se llama Dulce. ¿Y a la mínima que puedes le haces un raca para defenderte delante de Anabel? La única que ha estado siempre defendiendo a tus personitas".

La reacción del presentador de Sálvame Limón no gustó a su compañera, que lo tachó de "sucio" en directo. "Tú sí que eres sucia. Sucio es estáis haciendo y vendiendo. Suciedad es que una niña quiera cumplir 18 años para irse de su casa y la despreciéis desde todos los realities de Telecinco", respondió Hernández.

Brutal enfrentamiento entre Anabel Pantoja y Kiko Hernández https://t.co/IQaxdR7qOo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 23, 2020

Tras sus palabras, Pantoja no se quedó callada: "No me llames sucia, ni a mí ni a mi familia, para hablar de nosotros te lavas la boca, que gracias a mi familia comes tú mucho", dijo, criticando que Hernández estaba intentando "humillarla": "Estás intentando meter mierda entre mi prima y yo", le espetó, recibiendo una tajante respuesta del colaborador: "¿Qué eres especial? ¿Te crees única?".

La influencer, visiblemente molesta, se levantó entonces de su asiento para abandonar el plató. "Como veo que hoy vas a por mí prefiero abandonar el programa. A mi familia no la toca ese, vamos", sentenció, a pesar de que sus compañeros intentaran poner paz entre ambos.