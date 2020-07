València ret homenatge a les víctimes del virus i als serveis essencials

La ciutat de València va rendir aquest dijous a la nit un sentit homenatge a les persones que van morir durant la pandèmia del coronavirus. Sense divisions ni batalles polítiques o d'un altre tipus. Tots units en el dolor, més profund encara per als familiars dels qui van marxar sols, sense un ser estimat que els donara la mà en l'últim instant degut a les restriccions en els moments de major impacte de la Covid-19.

Música, poesia i pólvora van ser els tres elements que van confluir en la plaça de l'Ajuntament durant un acte cívic de record que també va tindre presents a les persones que durant aquells infaustos dies van treballar dur des dels serveis essencials per a mantindre en peus a la ciutat: sanitaris, policies, bombers, dependents de botigues i supermercats i un llarg etcètera d'empleats públics.

L'Orquestra de València, durant l'homenatge. Ayto. València

Entre els assistents, a més dels membres de la Corporació local, es trobaven el president de les Corts, Enric Morera, i la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va afirmar que "per tots aquells als quals s'homenatja hui cal mantindre la fortalesa i la convicció, i seguir el que les autoritats diuen que hem de fer". "Prudència, ús de la màscara, distància i neteja", va manifestar.

Segons l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, "es tracta d'un acte pensat per a les persones que han faltat en aquest temps i les seues famílies, que van haver de viure unes condicions molt oneroses i dures; i també pensant en les moltes persones que han estat eixint tots els dies a treballar (en hospitals, en centres de salut, neteja, alimentació, subministrament i proveïment) als qui volem agrair que han mantingut els serveis d'una manera adequada, i han fet possible que continuàrem vivint en unes condicions de màxima dignitat".

L'acte formal va començar a les 21.30 hores, conduït per la periodista Clara Marzà, i restringit segons les normes de seguretat en vigor. L'homenatge es va iniciar amb la intervenció del rapsode valencià Vicent Camps, que va recitar el poema 'Cant de primavera', del poeta Marc Granell (del llibre 'Fira desolada').

La lectura dels versos va donar pas al concert de l'Orquestra de València que, sota la batuta del seu director titular, Ramón Tebar, va oferir un repertori amb peces de Mahler, Verdi, Bizet, Mascagni, Elgar i Barber. A més, la soprano Carmen Avivar, cantant solista del Cor de la Generalitat, va interpretar el 'Cant dels Ocells', popularitzada per Pau Casals, i l''Ave Maria' de l'òpera Otello de Verdi.

Trets de les palmeres de focs artificials BIEL ALIÑO / EFE

Després d'un emotiu minut de silenci en record dels morts, una sèrie de trets pirotècnics simultanis des de la plaça de l'Ajuntament, i des dels barris i pobles de tota València, va omplir els cels de la ciutat de palmeres blanques com a element simbòlic del reconeixement i homenatge.

En total van ser set els trets que es van llançar des de la cèntrica plaça i altres 39 des de diferents punts del terme municipal, que van estar a càrrec de Caballer FX, Germans Caballer i Vulcano. El cel de la ciutat va plorar amb pólvora, com sap fer també quan riu en les seues festes.

Durant l'acte, la façana del Consistori va romandre il·luminada en blanc, així com les de Correus, l'Ateneu Mercantil i el Rialto, com a imatge unitària de respecte i distinció a les víctimes de la pandèmia i als serveis essencials. A més, un gran crespó negre va presidir el balcó municipal.

Memorial digital per a acomiadar als morts

Però l'homenatge ciutadà també tindrà la seua dimensió virtual. L'Ajuntament de València ha obert un memorial digital en record i comiat a les persones que han sigut víctimes durant la pandèmia, i com a gest d'homenatge als qui, amb el seu treball, han garantit els serveis essencials a la ciutadania durant aquestes setmanes. La iniciativa ha sigut allotjada en la web municipal creada expressament per a oferir informació sobre la Covid-19.

Es tracta d'un espai virtual on totes aquelles persones que ho desitgen, familiars, acompanyants, i també veïns de manera anònima i personal, podran deixar els seus missatges d'ànim, reconeixement, comiat i record. El memorial funcionarà com "una finestra per al record i el comiat, i per a retre homenatge a totes les víctimes de la Covid-19, i també a totes aquelles persones que han faltat durant la pandèmia a València", tal com assenyala la pàgina web impulsada per l'Ajuntament.