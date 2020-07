Consejos para cuidar nuestros dientes en verano y un irrigador portátil (¡con descuento!) que te ayuda a lograrlo

En verano, y más durante las vacaciones, todas nuestras rutinas cambian, desde el deporte que, o bien queda regalado hasta la vuelta o bien se adapta a sesiones para mantener la forma, hasta nuestra alimentación, puesto que durante estas jornadas de descanso abusamos (de forma merecida) de comer fuera de casa y de multiplicar nuestros planes gastronómicos. Nuestras rutinas de belleza también se adaptan a esta temporada y, aunque es fundamental no dejarlas de lado para no echar a perder todo el trabajo, optamos por acciones básicas destinadas a hidratar la piel y que no se resienta.

Pero, además, las cuestiones de salud también quedan algo olvidadas, sobre todo las rutinas que mantenemos durante el resto del año y que, en esta esta estación deberían seguir siendo hábitos diarios. Nos referimos, por ejemplo, al cuidado dental, del que estamos muy concienciados... ¡hasta que llegan las vacaciones! De hecho, uno de cada cuatro españoles se olvida de cepillar sus dientes durante estos días de descanso. Sin embargo, el cambio en nuestras rutinas, sobre todo alimentarias, hace muy necesario seguir concienciados con la salud bucodental. Así que, cuando no tengamos opción de cepillarnos, podemos optar por beber mucha agua tras la comida o masticar chicles sin azúcar que aumentarán el flujo de saliva para que no se queden restos entre los dientes. Igual que el resto del año, también debemos evitar durante las vacaciones las bebidas azucaradas y tener cuidado con las comidas frías que pueden provocar hipersensibilidad dental.

Por último, debemos proteger nuestra boca del sol con factor solar y, también, aliarnos con un dispositivo fácil de transportar y de llevar siempre con nosotros que nos ofrezca una limpieza bucal perfecta... ¡y nosotros lo hemos encontrado! Buceando en el catálogo de ofertas flash de Amazon, hemos dado con un irrigador dental portátil que nos ayuda a limpiar nuestra boca para un resultado casi profesional, ya que ayuda a prevenir las caries, la placa, el cálculo dental y el sangrado gingival. Este dispositivo es recargable mediante USB, resistente al agua y portátil, por lo que puedes incluirlo en tu maleta sin problema. Pero, lo mejor de todo, es que Amazon lo ha rebajado durante las próximas horas y en unidades limitadas, un 15% para que, por menos de 30 euros, tengas al mejor aliado en tu limpieza bucodental. ¿Quieres saber por qué no deberías dejar pasar esta oportunidad?

Este dispositivo es perfecto para las vacaciones. Amazon

Por qué no debe faltar en tu maleta

Un dispositivo cinco en uno . Este modelo incluye seis boquillas para poder llevar a cabo una limpieza completa, incluido el cepillo de dientes: dos boquillas estándar, una periodental, una de ortodoncia, un cepillo de dientes y un raspador de lengua, que, normalmente, pasa desapercibida en nuestras limpiezas bucodentales.

. Este modelo incluye seis boquillas para poder llevar a cabo una limpieza completa, incluido el cepillo de dientes: dos boquillas estándar, una periodental, una de ortodoncia, un cepillo de dientes y un raspador de lengua, que, normalmente, pasa desapercibida en nuestras limpiezas bucodentales. Cinco modos . Para adaptarse a la sensibilidad dental y a las necesidades de limpieza de cada persona, este modelo dispone de cinco modos de limpieza: profunda, de gran potencia, diaria, para niños y para dientes sensibles.

. Para adaptarse a la sensibilidad dental y a las necesidades de limpieza de cada persona, este modelo dispone de cinco modos de limpieza: profunda, de gran potencia, diaria, para niños y para dientes sensibles. Depósito de agua desmontable. Su tanque de agua de 300ML se extrae con facilidad para rellenar o limpiar y proporciona el agua suficiente para esta tarea.

