Sara Sálamo, sobre la manifestación en la que los toreros acusan a la política de "discriminarlos": "De ego vais servidos"

No es la primera vez que Sara Sálamo muestra abiertamente su rechazo a la tauromaquia. De hecho, tuvo más de una palabra tensa con toreros como Cayetano Rivera y Miguel Abellán después de que pidieran ayudas por lo afectado que se encontraba su sector por la crisis del coronavirus.

De nuevo, la actriz ha reaccionado a una noticia similar en sus redes sociales, pues algunos miembros de esta industria salieron a la calle a manifestarse por el trato "discriminatorio" que les estaba dando el Gobierno al negarles las ayudas especiales que se establecieron para los artistas de espectáculos públicos a causa de la pandemia.

Sálamo publicó en su Twitter la pancarta de una de estas marchas donde no decían que la tauromaquia fuera cultura, sino que directamente los toreros son cultura.

De pasta ni idea... Pero de ego vais servidos.

Ya ni siquiera apelan al discurso “el toreo es arte” sino “los toreros somos culturas”.

¡Ellos en sí mismos! 😳😳

Pues nada, poneros en un museo, que iremos a contemplaros y a nutrirnos de vuestra presencia 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/qVXiPussed — Sara Sálamo (@SaraSalamo) July 22, 2020

"De pasta ni idea... pero de ego vais servidos", escribió la intérprete de Brigada Costa del Sol. "¡Ellos en sí mismos! Pues nada, poneros en un museo, que iremos a contemplaros y a nutrirnos de vuestra presencia".

Ante este nuevo rechazo de la canaria al toreo, un usuario criticó que se la conocía más por "patalear en Twitter" que por su trabajo, lo cual decía mucho de ella. Pero rápidamente, Sara Sálamo contestó con gran elocuencia: "Que se me conozca por la lucha activa contra el maltrato animal me enorgullece lo mismo que si me conocen por mi trabajo como actriz. Un besito".