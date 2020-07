Rafa Mora aparece en el debate final de 'La casa fuerte' y Oriana comenta que es "un tronista anclado en 'MyHyV'"

Rafa Mora se pasó, "por sorpresa", por el último debate de La casa fuerte. Pese a que su intención era "arreglar las cosas con Iván en público", pues sus discrepancias habían surgido en televisión, tal y como explicó el valenciano, la reconciliación parece estar bastante lejos.

Y es que, aunque entre los dos amigos pueda haber buenas intenciones, hay también discrepancias y rencillas en lo que respecta a sus parejas: Oriana Marzoli y Macarena Millán. Mientras que Mora le echa en cara a Iván no haber apoyado a su chica durante el concurso, este se justifica argumentando que ella fue la primera que se rió de él en una discusión con Maite Galdeano.

Además, la tensión entre Oriana Marzoli y Rafa Mora no para de crecer. En esta ocasión, y aunque Iván manifestara en repetidas ocasiones que no quería que su novia y su amigo se llevaran mal, poco tardaron en saltar las chispas entre ambos.

Oriana se mantuvo callada hasta que Sonsoles Ónega pidió su opinión. En ese momento, la venezolana expresó que veía a Mora "como en los viejos tiempos en los que era tronista", pues no estaba "a la altura" y no parecía "un colaborador". Por su parte, Iván intentó mediar diciendo que "todos" venían de MyHyV, pero según Marzoli había una diferencia y es que ella "había evolucionado".

Desde ese momento, pasó a llamar "troni" a un Rafa Mora cada vez más nervioso, que comentó que Marzoli no podía dar "lecciones de educación", ya que es "la más choni", aunque vaya de pija y lo único que tenga de esto sea "su bolso de 3.000 euros".

Entonces, Marzoli pasó a los descalificativos físicos, señalando la vena de la frente que se le marcaba a Mora, algo que, según él, venía por el ejercicio. "Por eso no, definido no estás porque tienes tetitas", añadió una incisiva Marzoli.

.@RAFAMORATETE a @OrianaGMarzoli: "Tú no te metas con los defectos físicos porque hemos visto tus fotos de hace un tiempo y dabas pena no, lo siguiente" https://t.co/iLEIKdLxkt#DebateFinalLCFpic.twitter.com/Hf2taM0WXi — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) July 23, 2020

"No hables de defectos físicos, que hemos visto fotos tuyas de hace un tiempo y dabas pena no, lo siguiente. Tú de defectos físicos a nadie, no puedes", dijo para terminar el enfrentamiento un encendido Rafa Mora en referencia a los evidentes cambios físicos que ha sufrido Oriana desde sus primeras apariciones televisivas.