Yola, impasible ante un Cristian que se viene abajo en 'La casa fuerte': "He perdido el amor, el dinero, todo"

Este jueves tuvo lugar el último debate de La casa fuerte, que fue presentado por Sonsoles Ónega. En él estuvieron todos los concursantes del realityresolviendo las rencillas que podían haber quedado durante el programa.

Ese fue el caso de Cristian Suescun. El hijo de Maite Galdeano, muy afectado, le pidió perdón en varias ocasiones a Yola Berrocal por haberla negado y vejado delante de cámara numerosas veces, como cuando la llamó "Gremlin", cuando dijo no recordar los besos que se habían dado o cuando aseguró haber asistido a la cena romántica que organizaron Yola Berrocal y Leticia Sabater por beberse "un crianza".

Pero lejos de ablandarse como era habitual en las galas, esta vez la artista se mantuvo impasible y rechazó la posibilidad de tener la amistad que le ofreció Suescun. "Le has puesto los cuernos a tu novia y para quedar bien delante de toda España lo has negado, yo no quiero saber nada de ti".

Después, puso unos ejemplos sobre los momentos en los que la había fallado: "Cuando los fuegos por Instagram, dijiste que te habían hackeado. Me has demostrado que todo lo que pensaba yo es mentira; eres un falso, una persona tóxica. Me has tratado como una basura, no se puede humillar a una persona y pedir perdón como si nada. Me la pela lo que pienses. Has dicho que me aproveché, cuando fuiste tú el que me tocó el peluche".

Entonces, el resto de compañeros del reality intentaron echarle un capote a Cristian diciendo que le veían realmente mal, pero Yola no cambió su postura, que fue secundada por Leticia y Oriana. Finalmente, el aludido rompió a llorar, comentó que no tenía "nada", que se había quedado sin "su amor" y "su dinero", en referencia al robo que sufrió mientras concursaba.

Por su parte, Maite Galdeano señaló que Yola había utilizado palabras demasiado graves sabiendo la situación sensible en la que estaba su hijo. Este, ante las preguntas de Sonsoles Ónega sobre Jessica, dijo que no quería hablar del tema por lo que le afectaba, y que necesitaba un tiempo para descansar y aclararse.