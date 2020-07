Localizado en Erentxun el varón de 82 años que estaba siendo buscado en la zona de Armentia en Vitoria

20M EP

Un particular ha localizado la noche de este jueves en Erentxun al varón de 82 años que estaba siendo buscado en la zona de Armentia en Vitoria (Álava) tras recibir una alerta de su familia al no localizarle después de que saliera a pasear y no regresara a su casa.