Tu horóscopo diario: viernes 24 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te fíes demasiado de alguien que quiere conseguir su objetivo sin dar nada a cambio. Es lógico que cada uno defienda sus intereses, pero con otro talante y más generosidad. Ve a lo tuyo hoy en todo y no te dejes llevar por los egoísmos ajenos.

Tauro

Escucharás a alguien decir unas palabras muy halagadoras para ti, y eso está bien, pero la adulación puede tener un objetivo oculto. Lo mejor es que, si se trata de negocios, tengas claro lo que sea por escrito. No te comprometas a nada sin leer la letra pequeña.

Géminis

Es extraño todo lo que hoy puede llegar a tus oídos, pero no por ello dejará de ser cierto. Tu capacidad de asombro será puesta a prueba. Si no te queda claro, ve directamente a quien te puede dar datos. Después, y cuando los tengas, verás la verdad.

Cáncer

No dejarás pasar el día sin compartir una buena noticia con tu entorno. Quizá haya un regreso a un lugar que te da muy buenas vibraciones o donde podrás encontrarte con alguien muy querido. Todo eso te ayuda mucho a estar bastante bien, con animación.

Leo

Te vas a unir a una experiencia o a un grupo de personas que te dan mucha energía positiva y no querrás hoy estar pendiente de otra cosa. En ese grupo hay alguien que puede no ser compatible contigo, pero eso no quiere decir que te pongas a la defensiva.

Virgo

Te propones terminar un trabajo o algo para liberarte cuanto antes y disfrutar de unas vacaciones o al menos de un par de días en los que no pienses en ningún asunto laboral o profesional. Lo vas a conseguir. El esfuerzo merecerá la pena y desconectarás totalmente.

Libra

Un familiar se interesa mucho por ti y quiere hacerte un regalo o estar contigo de una manera especial. No le dejes con mal sabor de boca y acude a su llamada aunque tengas que cambiar algunos planes. Ya verás como merece la pena más de lo que esperas.

Escorpio

Entenderás por fin lo que significaba algo que te dijo una persona hace unos días y verás que las cosas no eran como tu pensabas. Si crees que lo necesita, dale una explicación para que todo quede claro. Por la noche, cuéntaselo a alguien especial.

Sagitario

No eches en saco roto un consejo de un experto que ahora te puede venir muy bien en relación con el coche o con algún otro objeto que necesita vigilancia y que en este momento no piensas renovar. Además, vete ahorrando para hacerlo en breve.

Capricornio

A veces no muestras demasiada empatía con personas cercanas o que trabajan contigo, a pesar de tu apariencia amable. Debes de trabajar más esa parte porque puedes surgir recelos a tu alrededor. Tu imagen no estará bien vista si sigues así.

Acuario

Te preparas para un fin de semana en el que por fin podrás hacer algo que te apetece mucho y que supone una liberación en cierto modo de muchas tensiones. Quizá sea una práctica deportiva que retomas y que te viene muy bien desde varios aspectos.

Piscis

No cambies tu modo de pensar por las presiones de alguien que quiere obligarte a hacer sus deseos. Explica a esa persona tus razones, porque si las defiendes bien, no volverá a molestarte. Quizá deba también explicárselo alguien más.