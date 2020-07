Jaime Peñafiel se defiende de las críticas: "Soy un feminista de maza y martillo"

Jaime Peñafiel ha aprovechado este jueves su intervención en el programa Todo es mentira para defenderse de las criticas que lo tachan de machista a raíz del polémico comentario que hizo sobre la polémica entre Corinna y Juan Carlos I.

El periodista dijo el pasado miércoles que los reyes "no se deben acostar nunca con putas, sino con señoras, porque las señoras se callan y las putas lo largan todo", unas palabras que generaron una oleada de indignación entre los espectadores del programa, lo que pudo apreciarse en las redes sociales.

Tras el revuelo, Peñafiel se ha defendido durante su entrevista con Marta Flich. "La frase no es mía. Es una frase que me gustó pero no es mía. Es de una señora que ella lo decía, por algo sería, tendría su experiencia. No se me puede a mí acusar de machista cuando soy un feminista a maza y martillo", ha aclarado.

Jaime Peñafiel se declara "feminista de maza y de martillo" https://t.co/WwajdT6o9k — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) July 23, 2020

Además, el entrevistado ha destacado que la frase, según él, la pronunció primero una mujer, una aclaración que no ha gustado a Flich, que lo ha rebatido: "Una señora bastante machista. Jaime, fue muy desafortunado, aunque no sea tuya".

"La frase me gustó. Que no me tachen de machista porque no lo soy y no me gusta que la gente me descalifique. Yo tengo la libertad de hablar, de expresar y de asumir lo que digo y sus consecuencias", ha repetido entonces Peñafiel.

Además, el periodista ha explicado que "Don Juan Carlos ha tenido muchas amigas entrañables, como decimos todos porque no queremos decir que ha tenido amantes. Marta Gayá jamás habló, jamás contó nada. Bárbara Rey apuntó pero nunca disparó".

Finalmente, Flich ha zanjado la conversación defendiendo que "lo que hay que afear son las conductas de este tipo de señores, no de las señoras que pueden contar lo que les de la gana".