Coronavirus.- La Comunitat Valenciana acumula 31 rebrots, huit d'ells afecten més de 10 persones

El brot de Castelló és el segon en nombre de persones afectades, un total de 35, encara que la Conselleria de Sanitat no ha informat de nous casos relacionats des del dia 10. El brot de Peníscola ha afectat 28 persones, i fa dos dies que no es confirmen nous casos relacionats. La Conselleria està fent proves PCR a totes les persones que van passar per la discoteca que es considera l'origen del brot entre el 10 i el 16 de juliol.

A principis de mes, el brot en una empresa de Rafelbunyol va ser el que va afectar un major nombre de persones. Moltes d'elles eren infeccions passades, però en total es van registrar 26 casos, els últims el dia 13.

Aquest dijous s'ha confirmat un brot en l'hospital de Manises. Amb 19 afectats, és el cinqué més gran de la Comunitat Valenciana. També ha sumat nou positius aquest dijous el brot de Xirivella, que ha arribat als 12, la qual cosa ho converteix en el sisé amb major incidència.

En el brot de Foios també va haver-hi 12 casos relacionats amb l'àmbit familiar, encara que no s'informa de nous casos relacionats amb aquest focus des del 13 de juliol. El dia 17 es va detectar un brot de 10 contagis en una ONG de Burjassot, i no s'han confirmat més casos relacionats.

A Benidorm hi ha un brot que afecta huit persones. Aquest dimarts es van confirmar quatre contagis nous relacionats. Eixe mateix dia es va informar d'un brot de set casos a Guadassuar, relacionades amb l'àmbit familiar. Amb aquesta mateixa quantitat de persones afectades hi ha brots a Manises i València.

Hi ha quatre brots que afecten sis persones: un en la Platja de Sant Joan d'Alacant, un altre que es va confirmar a Burjassot a principis de mes, un d'àmbit familiar a Fortaleny i un altre a València relacionat amb l'àmbit social conegut aquest dijous.

A València i Santa Pola hi ha dos brots que afecten cinc persones, mentre que hi ha altres huit brots amb quatre contagis. Aquest es troben en els següents municipis: Borriana, Cullera, Ròtova, dos a Santa Pola, dos a València i un en l'hospital de Xàtiva.

Finalment, hi ha cinc brots de tres casos cadascun, que s'han atribuït a Càlig, Cullera, Elx, Llíria i Sagunt, aquest últim registrat aquest dijous.