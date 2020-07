Coronavirus.- Sagunt detecta indicadors "molt baixos" en les aigües residuals i demana "extremar precaucions"

Segons ha indicat el consistori en un comunicat, "solament han sigut dos indicadors i a més són molt baixos perquè corresponen a 30.000 unitats genòmiques (restes de virus) per litre d'aigua residual analitzada, quan mesos arrere la quantitat era d'1,2 milions d'unitats genòmiques per litre".

L'alcalde, Darío Moreno, ha indicat que "no hi ha rebrots, però no podem baixar la guàrdia". Les dades arreplegades per Aigües de Sagunt en les anàlisis d'aigües residuals serveixen "per a detectar en qualsevol moment un mínim besllum de coronavirus i és especialment important perquè una persona que té coronavirus, a través dels seus residus, es pot identificar la presència del virus en un marge d'un o dos dies des que ha contret la malaltia, en canvi, atés que la malaltia no presenta símptomes fins a aproximadament el seté dia, això ens permet tindre un marge de millora", ha explicat.

Amb l'ànim de ser transparent i oferir tota la informació, Moreno ha informat a la ciutadania que el valor d'alerta en l'anàlisi d'aigües residuals està en 35.000 unitats genòmiques. "Nosaltres estem per davall, però és important que entenguem que el coronavirus segueix ací i que no s'ha anat, per tant hem d'extremar les precaucions perquè els nostres negocis seguisquen oberts i no tornem a eixes limitacions tan estrictes", ha manifestat.