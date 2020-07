PNV cree que la buena noticia del plan de recuperación debe confirmarse no recortando el presupuesto ordinario de la UE

En un comunicado, Izaskun Bilbao ha asegurado que los jeltzales apoyan el plan de recuperación "sin reservas", apuestan por "profundizar su dimensión social", apoyan los mensajes contra la elusión fiscal y subrayan que su reivindicación sobre la cogobernanza del fondo es "una cuestión de eficacia". Sin embargo, se opondrán a la propuesta del Consejo Europeo sobre el Marco Financiero Plurianual que "afecta a programas clave para cumplir los objetivos sobre innovación, pacto verde o la agenda digital".

El Parlamento Europeo ha debatido esta mañana una resolución que analiza el resultado del acuerdo adoptado el martes por el consejo europeo sobre el plan de recuperación (Marco de Recuperación y Resiliencia). Los jeltzales han reiterado su total apoyo a esta decisión.

Igualmente, el Parlamento ha analizado la propuesta presentada por los estados sobre el Marco Financiero Plurianual, que deben negociar con el Parlamento. Izaskun Bilbao ha subrayado que el Parlamento Europeo, "que aplaude y saluda el acuerdo sobre el Plan de recuperación, no aceptará un presupuesto ordinario con recortes como los propuestos en este acuerdo".

Según ha indicado, "las reducciones más importantes afectan a los programas de innovación, investigación, educación o sanidad y a medidas imprescindibles para cumplir los objetivos del pacto verde, como los fondos para financiar una transición justa o los que apoyan un desarrollo rural y agricultura más sostenibles".

El PNV ha indicado que, en una resolución común, apoyada por cinco de los siete grupos de la cámara que suman más de tres cuartos de la misma, los diputados plantean varios "peros", entre los más "notables" los referidos al recorte masivo en el Marco Financiero Plurianual de programas emblemáticos europeos y la necesidad de comprometer un calendario para poner en marcha un sistema de recursos propios para las instituciones comunitarias, "clave" para amortizar la deuda que financiará el marco de recuperación.

Los diputados muestran igualmente su malestar por las rebajas que los estados han introducido para evitar que una evaluación seria de la calidad del estado de derecho condicione la utilización de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, han explicado desde el PNV, para indicar que otra reclamación "clave" es "el control democrático" del funcionamiento de estos fondos.

Izaskun Bilbao ha afirmado que el plan de recuperación es "histórico, es un paso de gigante en la construcción europea", a la vez que ha advertido de que, "desde el parlamento, no vamos a permitir que esta buena noticia se frustre con recortes completamente inconvenientes en el presupuesto ordinario de la Unión".

"En el Parlamento tenemos claro que hay que reforzar la dimensión social, democrática y solidaria de la acción de las instituciones europeas frente a esta crisis. También queremos más control democrático y transparente de los fondos a través del Parlamento y un refuerzo de la condicionalidad en el uso de este dinero tanto desde la perspectiva del estado de derecho como desde el de los derechos sociales", ha remarcado.

Por eso, ha explicado, "hemos apoyado que la amortización de esta deuda "no pueda generar recortes salariales, sociales o de pensiones" y la lucha contra la elusión fiscal y "vamos a seguir reivindicando el papel regional en la recuperación".

Bilbao ha advertido que "lo que no vamos a aceptar es que el Plan de Recuperación se use para justificar un recorte inaceptable en el presupuesto ordinario de la Unión" porque "no podemos reducir los programas europeos ordinarios sobre innovación, sanidad, educación y, en general, los que contribuyen a los objetivos del pacto verde y la agenda digital".