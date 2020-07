El chef José Andrés, ganador del Basque Culinary World Prize 2020 por "la respuesta contundente y global" al covid-19

El jurado ha determinado que José Andrés "encarna de manera contundente la implicación de la restauración a nivel internacional en tiempos de covid-19". "La fuerza, rapidez y eficacia en la actuación ante la crisis, además, ha inspirado a diferentes profesionales que se han implicado en diversas actuaciones y han puesto en marcha programas orientados a la reactivación del sector", destaca.

En medio de "circunstancias excepcionales", BCWP anunciado este jueves un ganador y 10 menciones especiales, reconociendo "el valor de la gastronomía como sector afectado pero también como sector implicado en la reconstrucción que reclama la actual contingencia".

MENCIONES ESPECIALES

Además de José Andrés, el jurado reconoce la labor de 10 chefs otorgando 10 menciones especiales a Mariana Aleixo, por su trabajo en la mayor favela de Rio de Janeiro con Maré de Sabores; Elijah Amoo Addo, por "redoblar esfuerzos" en Ghana a con su Food for All Africa. Greg Baxtrom, por liderar impulsos gremiales y asistenciales en Nueva York. Simon Boyle, por el socorro brindado a grupos desfavorecidos en Londres con Brigade.

También a Tracy Chang, por "usar su creatividad para conectar las capacidades de restaurantes en Estados Unidos con la necesidad de acceder a alimentos de grupos afectados por la crisis" con Off Their Plate y Restore Us, y al colectivo Ghetto Gastro (integrado por los chefs Jon Gray, Pierre Serrao, Lester Walker y Malcolm Livingston), por la "intensa lucha en pro de una mayor diversidad e inclusión racial en la gastronomía que con las protestas BLM solo profundizan".

Además, han sido reconocidos David Hertz, por la transformación de Gastromotiva en banco de alimentos y facilitador de iniciativas de todo tipo en comunidades populares de Brasil y México donde además instaló las llamadas Cocinas Solidarias; Ed Lee, por el "inspirador" trabajo comunitario en favor de los empleados de la restauración todo Estados Unidos; Juan Llorca, por ayudar a los padres durante el confinamiento con la alimentación de sus hijos; y Nicole Pisani por la red de voluntarios con la que ha venido brindando alimentos a jóvenes cuya alimentación depende de lo que reciben en de cantinas escolares todavía suspendidas.

WCK

José Andrés, a través de su organización World Central Kitchen (WCK), ha movilizado a profesionales del mundo de la restauración "en un despliegue sin precedentes, en el que la cooperación y cocreación establecida junto con liderazgos locales ha sido determinante".

Desde que la pandemia comenzó a golpear abiertamente en marzo, el chef asturiano afincado en EEUU activó World Central Kitchen, no solo en ciudades en todo norteamérica sino también en España.

Dueño de una amplia cadena de restaurantes en Estados Unidos, Andrés apunta que "solo quienes trabajan en el sector de la restauración pueden ayudar a reactivar la economía mientras se reconstruyen, al mismo tiempo, las comunidades". Fundada hace diez años, WCK ha intervenido en multitud de países y ha movilizado a miles de voluntarios y cocineros de todo el mundo.

Además, el chef "lleva años promoviendo reformas migratorias y mejoras laborales en el sector de la restauración, consciente de que la cocina puede ser un motor de cambio social".

El Basque Culinary World Prize es un premio otorgado por el Gobierno Vasco en el marco de la estrategia integral Euskadi-Basque Country y por el Basque Culinary Center, que reconoce la labor de chefs con iniciativas transformadoras y que tiene una dotación económica de 100.000 euros a un proyecto elegido por el ganador.

José Andrés ha sido elegido ganador, por un jurado formado por algunos de los cocineros más influyentes del mundo. Presidido por el chef Joan Roca (El Celler de Can Roca), ha incluido también a Gastón Acurio (Acurio Restaurantes), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Eneko Atxa (Azurmendi), Dan Barber (Blue Hill), Massimo Bottura (Osteria Francescana), Manu Buffara (Manu), Mauro Colagreco (Mirazur), Dominique Crenn (Atelier Crenn), Trine Hahnemann (Hahnemanns Kkken), Yoshihiro Narisawa (Narisawa) y Enrique Olvera (Pujol).

"DESAFÍOS ACTUALES"

Joan Roca ha destacado que "ante este año excepcional, nuestra responsabilidad tenía que estar a la altura de los desafíos actuales" y ha explicado que, después de un "intenso" proceso de reflexión, han querido "poner el foco del premio en el reto que afronta todo el planeta debido al covid-19".

"Un desafío que el chef José Andrés ha afrontado con coraje, valentía y un esfuerzo titánico. Su admirable vocación al trabajo, su capacidad para lidiar con crisis humanitarias y su presente y evidente liderazgo han servido de fuente de inspiración para multitud de personas que se han sumado a su iniciativa World Central Kitchen alrededor de todo el mundo. Un proyecto que también ha visibilizado el trabajo de voluntarios que han convertido la gastronomía en una fuerte herramienta social", ha subrayado.

Por su parte, el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, ha destacado que "en este complejo contexto generado por el covid-19" el Gobierno Vasco ha apostado por mantener Basque Culinary World Prize, que se encuentra ya en la 5ª edición y "en medio de una crisis sin precedentes".

"Es un año para estar cerca de un sector muy relevante como es el de la gastronomía, rodeado de mucha complejidad pero también de una actitud de superación. Toca, más que nunca, destacar su profesionalidad, el carácter innovador y de vanguardia, y la actitud solidaria de hombres y mujeres de la gastronomía", ha expresado

Asimismo, Joxe Mari Aizega ha considerado que Basque Culinary World Prize "remarca, ante el auge experimentado por la gastronomía en los últimos años el rol que está llamado a tener nuestro sector en medio de una crisis sin precedentes".

La 5ª edición del Basque Culinary World Prize recibió 110 candidaturas de 33 países; cifras que suponen el mayor índice de participación hasta la fecha con más de 295 nominaciones. Para ser considerados para el premio, los chefs debieron ser nominados por otro u otra profesional, actualmente trabajando en el mundo de la gastronomía.