La magia vuelve a los parques de atracciones, de Disneyland a la Warner, Puy Du Fou o PortAventura: abiertos

El tronar del convoy al pasar y los gritos a coro han vuelto a sonar en las montañas rusas de la mayoría de parques de atracciones y temáticos. La magia de la diversión se ha reactivado después del cierre forzoso por el coronavirus. Y aunque la mayoría de los grandes recintos han tenido que adaptarse y adoptar medidas de seguridad, la mayoría ya están funcionando.

La clave en todos ellos son las medidas de seguridad. Por lo general, eso incluye el aforo, que es reducido en la mayoría de los parques y espectáculos, distancia de seguridad, obligatoriedad de mascarilla, la presencia de gel hidroalcóholico, toma de temperatura, reservas previas… y la cancelación de algunas atracciones donde todo esto no es posible.

El mítico Disneyland París ha comenzado la reapertura escalonada y ya están funcionando el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village. El resto de hoteles del parque reabrirán progresivamente y muchos de los alrededores están disponibles ya.

Para asistir a Disneyland París las entradas y las reservas deben comprarse y realizarse con antelación para controlar el número de visitantes (algo que también imponen o recomiendan la mayoría de parques) y los responsables advierten de que “algunas de las experiencias, espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o sufrir modificaciones”. Eso incluye Disney Stars on Parade (el tradicional desfile de carrozas con los personajes Disney) y el espectáculo nocturno Disney Illuminations (en el castillo), que regresarán más adelante. A cambio, llegan los espectáculos, The Lion King: Rhythms of the Pride Lands y Jungle Book.

Los encuentros con los personajes Disney "se verán afectados de forma temporal, pero continuarán estando presentes en el Parque de manera diferente". "Las interacciones cercanas, incluyendo los abrazos, se suspenderán temporalmente", explican desde Disneyland París. Otras experiencias, como las zonas de juego y los servicios de maquillaje y peluquería permanecerán temporalmente fuera de servicio.

Además, se suspenderá la opción del FastPass para posibilitar la gestión de las colas en las atracciones. Tanto los empleados como los visitantes mayores de 11 años deberán llevar mascarillas mientras permanezcan en el Resort, en el que se han instalado más de 2.000 dispensadores de gel hidroalcohólico. En las atracciones se monta dejando asientos libres y se desinfectan constantemente.

Una familia monta en una de las atracciones infantiles de Parque Warner Madrid. ARCHIVO

Ya en nuestro país, la mayoría de los grandes parques de atracciones han reabierto ya, con excepciones como Terra Mítica (Benidorm) que no abrirá sus puertas hasta 2021 y que dedicará los próximos meses "a la mejora de sus instalaciones".

Por ejemplo, está funcionando ya el Parque Warner (Madrid), uno de los principales parques temáticos de Europa, también con las medidas de seguridad recomendadas. Gracias a sus 35 hectáreas y a la limitación a un 60% de aforo de su capacidad máxima, los visitantes del parque “disfrutarán al aire libre, con todas las garantías, de sus cinco áreas temáticas”, destacan desde el complejo madrileño.

El parque Warner procederá a la desinfección total del Parque dos veces al día, antes de su apertura y durante la misma, con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Las personas que no tengan una relación interpersonal no pueden sentarse juntasLa mayoría de los restaurantes siguen abiertos, pero no los que tienen sistema de buffet libre.

Acuópolis permite aprender a nadar como una sirena. ARCHIVO

Justo al lado, en Warner Beach, el parque acuático de la misma compañía, el uso de la mascarilla será obligatorio en restaurantes y tiendas, aunque se recomienda durante toda la visita al parque, excepto en las piscinas y atracciones, en las que no está permitido por motivos de seguridad. Además, será obligatorio el uso de calzado dentro del parque, y en el interior de las piscinas y atracciones se podrá llevar calzado acuático.

En el capítulo de atracciones acuáticas también está Aquopolis de Villanueva de la Cañada, donde además de las medidas de seguridad ya citadas la novedad son las sirenas y los tritones. A partir de cinco años se puede aprender a moverse en el agua con cola de sirena. La actividad, con coste adicional, permite elegir una cola, ponérsela y aprender a nadar y bucear con ella. Además se realizan diferentes ejercicios (atravesar aros, twister,…). Las medidas de seguridad reducen el aforo a cuatro personas por turno y todo el material se desinfecta después de cada uso.

El Parque de Atracciones de Madrid se encuentra abierto también, bajo una constante desinfección de espacios y atracciones, además del control del aforo. A pesar de eso, atracciones como el Simulador Virtual, el Cine 4D, Coches de choque Rugrats, Al bosque con Diego y School Driving TMNT permanecerán cerrados, así como los espectáculos del pasaje The Walking Dead Experience Dark Session, la salida zombie y encuentro en la Casa de Bob Esponja.

Vista del graderío y el espectáculo de Puy Du Fou en el momento del saludo de los artistas. ARCHIVO

En Toledo ha reabierto sus puertas el espectacular Puy du Fou España, el parque temático de historia y espectáculos. Su configuración al aire libre y su graderío con más de 4.000 butacas facilitan la distancia de seguridad y el control del aforo, también en su zona de restauración, todo en espacios abiertos.

Este espectáculo, el más grande de España y llamado El Sueño de Toledo recorre 1.500 años de la historia de España a través de más de 2.000 personajes interpretados por cerca de 200 actores en un escenario de 5 hectáreas. Caballos, fuego, gigantescas estructuras que aparecen y otros efectos especiales no se dejan intimidar por el coronavirus.

Quizá porque según la organización Puy du Fou España contará con la presencia de un equipo completo de médicos y enfermeros que velarán por la salud y seguridad de los visitantes y más de 120 profesionales que vigilarán el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. El parque ha multiplicado por diez el presupuesto destinado a limpieza e higiene, según sus responsables.

Primer dia en PortAventura World en la temporada 2020. GEMMA MIRALDA

De vuelta a los grandes parques temáticos con atracciones, viajamos ahora hasta Tarragona donde están PortAventura World y Ferrari Land. Estos dos parques han abierto, pero su complemento acuático, Caribe Aquatic Park estará cerrado esta temporada.

PortAventura World y Ferrari Land también han adoptado medidas especiales en relación con la COVID-19. Además de las ya citadas, por ejemplo, se especifica que no podrán acceder al parque las personas con una temperatura superior a los 37,5º o que los propios clientes deberán asegurar los arneses de las atracciones para evitar el contacto.

Sin embargo, no todo funcionará al 100% pues el programa de espectáculos permanecerá sin actividad durante la temporada de verano. En las atracciones Angkor y Street Mission será obligatorio el uso de guantes, que se facilitarán antes del acceso y las personas de más de 6 años deben llevar mascarilla siempre.

Ya en Barcelona el mítico Parque de Atracciones Tibidabo abrió con la llegada de la temporada estival, pero tras los rebrotes las autoridades implantaron medidas de seguridad aún más restrictivas y estos días se encuentra pendiente de que se dé de nuevo permiso para su reapertura. En cualquier caso, la zona panorámica permanecerá cerrada.

En Sevilla, Isla Mágica también ha implantado las medidas de seguridad citadas y ha reabierto con novedades como la Isla de la Calavera y A los cañones, además de una renovación en sus espectáculos, que han adaptado sus horarios. Atracciones como Tutti Frutti o El Desfiladero estarán cerradas.

La actriz Cristina Medina, en The Hole. Lighuen Desanto

Espectáculos que se reinventaron o son al aire libre

Los espacios al aire libre son, parece ser, más seguros que los cerrados y permiten un distanciamiento físico con mayor facilidad. Así, espectáculos en Madrid como el gamberro cabaret The Hole han abandonado los teatros y representan bajo la luz de las estrellas, en este caso en el Escenario Puerta del Ángel, en la Casa de Campo.

Similar cosa ha hecho Medias Puri con sus Sesiones Puri Beach, representadas en IFEMA, con un espacio escénico que cuenta con un aforo de 800 personas distribuidas en mesas cumpliendo con la distancia de seguridad. En Barcelona el Festival Cruilla XXS, bajo el lema menos es más, también usa espacios emblemáticos de la ciudad para sus conciertos y representaciones de artes escénicas.