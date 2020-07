Pleno realiza una declaración por suministro eléctrico sin cortes y aprueba un plan para servicios sociales

Respecto a la primera, se ha apuntado a la situación de barrios como Polígono Sur, Valdezorras, Torreblanca o Tres Barrios, y han mostrado su "solidaridad" con los vecinos que "cada verano sufren estos cortes de luz".

El documento, visto este jueves al inicio del el Pleno ordinario, recoge la reclamación a las compañías suministradoras que lleven a cabo "de forma continuada aquellas inversiones necesarias en la red de distribución para garantizar el suministro eléctrico", así como se señala la necesitada de que "el resto de administraciones públicas implicadas" -Comisionado para el Polígono Sur, Junta de Andalucía y Gobierno de España- se impliquen en esta reclamación, "haciendo de esta forma más fuerte y contundente la reivindicación".

"Año a año, nuevos edificios llevan a cabo inversiones para la climatización de sus instalaciones, incrementando el consumo global. Sin embargo, la red eléctrica no siempre experimenta parejas mejoras, mientras la inmensa mayoría de vecinos, autónomos o empresarios hacen frente de forma rigurosa a los recibos", agrega. Advierte de que esta situación es "de sobra conocida y ha sido en reiteradas ocasiones puesta en relevancia por el tejido social y asociativo de dichos territorios".

Subraya que Sevilla "necesita y merece un suministro eléctrico adecuado en todos y cada uno de los barrios" por "justicia" a quienes pagan los recibos y porque los cortes "acrecentan la pobreza energética" al ser "reiterados en determinados barrios". También, apunta a los comercios afectados por los cortes ante su "delicada" situación.

PROGRAMAS SOCIALES

Durante el Pleno, también se ha abordado, a propuesta del PP, la situación de los servicios sociales, y se ha aprobado por unanimidad un plan estratégico y soluciones a la "falta de continuidad de programas sociales", mientras que, entretanto, se recurra a la figura de trabajadores interinos adscritos a programa, con un plazo de duración mínimo de tres años.

El concejal del PP José Luis García avisa de la "escasez de recursos" y de las "colas diarias que no reciben atención porque la plantilla está desbordada y en situaciones precarias para atender a los ciudadanos". Además, advierte de que no se ha puesto en marcha el plan estratégico anunciado hace dos años y recuerda que "la situación se va agravando".

"Este mes acaban 23 trabajadores y las competencias son propias del Ayuntamiento. A día de hoy el 40 por ciento de a plantilla depende del programa Eracis, que acaba en dos años. Teniendo en cuenta que han tardado dos años en plantear un programa de servicios sociales que aún no se ha hecho, estamos dando dos años de preaviso para ver si es posible que esté y se supla ese 40 por ciento", recalca, llamando la atención sobre los barrios pobres de la capital.

Ante ello, el delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, dice que se ha dado respuesta a las necesidades de las familias y destaca la importancia de un servicio "que preocupa a todos", reconociendo además el papel de los profesionales que allí trabajan. "Estamos adecuando la prestación del servicio a la nueva realidad y estamos en el proceso de vuelta a la normalidad", agrega, tras mostrar su apuesta por que la plantilla sea estructural.

Sin embargo, el portavoz de Adelante, Daniel González Rojas, comparte con el PP que existe "un cuello de botella y la falta de personal, aunque ahí el PP tiene algo que ver", y añade que "se sigue parcheando y no es la solución". De su lado, la concejal de Cs Amelia Velázquez ve "inaudito" que el Ayuntamiento no haya puesto en macha el plan y apuesta por la estabilidad de los servicios, "especialmente en estos momentos" y teniendo en cuenta que la pandemia "aún no ha acabado".