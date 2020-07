Universitats convoca les ajudes complementàries a les beques del Programa Erasmus+, dotades amb 600.000 euros

20M EP

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les ajudes per a completar les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del Programa Erasmus+ per al curs 2020-2021.