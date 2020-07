Mijas pide a Junta que responda sobre idoneidad de terrenos ofrecidos hace ocho meses para un futuro hospital

"No queremos confrontar sino reclamar algo que por justicia merecen los vecinos de Mijas, hace ocho meses ofrecíamos no uno sino dos terrenos para el tan necesario hospital. Una infraestructura que se hace aún más necesaria que nunca ante la situación sanitaria alcutal máxime cuando continuamos sin urgencias en el centro de salud de La Cala y no se amplia el centro sanitario Las Lagunas que continua totalmente saturado", ha apuntado el regidor.

Ha recordado que fue una propuesta aprobada por unanimidad por la corporación local en el pleno ordinario correspondiente a noviembre de 2019 y que incluía la toma de razón y ofrecimientos de terrenos para la modificación de elementos del PGOU y que permitirá la dotación de equipamientos comunitarios y mejorar la circulación y acceso al futuro parque 'El Ahogadero', aumentando las dotaciones y conexionando áreas de una manera más eficaz y efectiva.

"Ocho meses después seguimos sin noticias para poder avanzar en los trámites para que esta infraestructura tan necesaria para nuestra ciudad y para toda la Costa del Sol y que podría dar cobertura a más de 200.000 personas", ha señalado el regidor, quien ha pedido "responsabilidad a todas las fuerzas políticas y al ente regional".

Así, ha incidido en que "solo necesitamos un sí o un no, de modo que podamos hacer efectiva la adecuación del planeamiento a la realidad existente, redelimitando y ajustando el sistema a la realidad actual a la par que se prevén terrenos para acciones futuras que vengan a mejorar los servicios prestados en nuestra ciudad".

Esta modificación, según han señalado, viene además a dar solución a la necesidad de deslindar el Dominio Público del Río Fuengirola que ya fue realizado por la Consejería competente, acogiendo la modificación este particular, regularizando y adecuando la zona de actuación a esta medida normativa.

Por su parte, Ruiz ha explicado cómo "estamos realizando un trabajo coherente con las necesidades de nuestra ciudad y queremos realizar esta innovación de la forma más responsable ya que la obtención de estos terrenos se estima que alcanzaría los tres millones de euros de coste para el Ayuntamiento y por ende para todos los mijeños".

"Es por ello que hemos realizado sugerencias al borrador del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol ya que se encuentra en la fase de alegaciones y que delimita el futuro socioeconómico de ciudades como la nuestra, para que se incluya la parcela que ya proponíamos al ente regional en noviembre del año pasado", ha apuntado.

La modificación afecta así a suelos destinados actualmente a dominio público y calificados por el PGOU como Sistema General de Áreas Libres (Zona verde pública), así como a suelo no urbanizable común y suelo urbanizable programado, por lo que esta modificación conllevará asimismo la reubicación de suelos destinados a dotaciones públicas de forma que reúnan las condiciones de funcionalidad y accesibilidad conforme a los estándares exigidos por la legislación urbanística todo ello sin perder en ningún caso dotaciones para el municipio.

Así, la zona de actuación sobre la que se justificará la reordenación sin pérdida de dotaciones para el municipio será de 279.097,05 metros cuadrados. Tal y como explicaran ya a finales del año pasado desde el Gobierno local, ya se han delimitado las parcelas afectadas que podrían ser objeto de expropiación para llevar a cabo la modificación.

Una propuesta de modificación del planeamiento que afectaría así al entorno de la Avenida de Andalucía, vía de comunicación creada como variante al Camino de Coín, permitiendo asimismo mejorar la circulación de una de las arterias principales de entrada al municipio de Mijas y Fuengirola.

Desde el Consistorio han indicado que la zona, por su cercanía al municipio de Fuengirola y su buena comunicación con la autovía A-7, "se plantea como ideal la para la ubicación del Sistema General de Equipamiento que pueda albergar un centro sanitario de gran entidad lo que vendría a ser el tan deseado gran hospital que de servicio a los municipios de Mijas y Fuengirola".

"No estamos pidiendo que el hospital este ejecutado el año próximo pero si que la administración que los tiene que ejecutar nos de una respuesta sobre estos terrenos que entendemos que pueden ser los idóneos para esta infraestructura, y que suponemos es también un compromiso del gobierno andaluz tal y como anunció el consejero Elías Bendodo del PP en campaña electoral", ha subrayado Ruiz.